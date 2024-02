Neues SAP-Programm soll Cloud-Umstieg vorantreiben

SAP hat ein neues Programm eingeführt, das Dienstleistungen und Anreize bietet, um seine On-Premises-Kunden zum Umstieg auf S/4HANA Cloud zu bewegen.

Das Programm Rise with SAP Migration and Modernization, das ab Ende Januar 2024 verfügbar ist, wurde entwickelt, um zwei Migrationshindernisse zu beseitigen: Kosten und Probleme beim Umstieg.

Um die Kostenproblematik anzugehen, beinhaltet das neue Programm zeitlich begrenzte Anreize, bei denen On-Premises-Kunden eine einmalige Gutschrift auf der Grundlage ihres jährlichen Vertragswertes mit SAP erhalten, die die Migrationskosten um bis zu 50 Prozent reduzieren kann, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Bis Ende 2024 können Kunden, die sich über Rise with SAP oder Grow with SAP zu einer Migration verpflichten, Gutschriften erhalten, die sie für Wartungskosten, Cloud-Services oder Cloud-Subskriptionskosten verwenden können. Dies gilt für On-Premises-Kunden mit SAP ERP Central Component (SAP ECC) und für Kunden, die auf S/4HANA migriert haben.

Um die Ergebnisse von S/4HANA Cloud-Migrationen zu verbessern, nutzt das neue Programm laut SAP die Rise with SAP-Methodik, die Kunden dabei unterstützt, den Migrationsfortschritt zu verfolgen und bestimmte Prozesse einzuhalten. Dies wird von SAP-Services und Partnern übernommen, die in Rise with SAP geschult und validiert wurden.

SAP führt außerdem den Service S/4HANA Cloud Safekeeper ein, der sich an Kunden richtet, die mehr Zeit für eine vollständige Migration benötigen. Der Service verlängert die Wartungsfenster für bestehende Implementierungen um zwei weitere Jahre.

Mit dem Programm Rise with SAP Migration and Modernization sollen On-Premises-Kunden bei der Umstellung auf ein sauberes Kernsystem unterstützt werden, das standardisierte Prozesse und Best Practices umfasst, um eine erfolgreiche S/4HANA Cloud Business Transformation zu ermöglichen.