Vorteile und Herausforderungen der SAP S/4HANA Cloud

SAP hat große Anstrengungen unternommen, um sich zu einem Cloud-first-Unternehmen zu entwickeln, doch die Umstellung der vorwiegend On-Premises-orientierten Kundenbasis auf die Cloud ist komplex. Die ersten Versionen von S/4HANA Cloud waren beispielsweise im Vergleich zu S/4HANA On-Premises in ihrer Funktionalität eingeschränkt.

Der Funktionsumfang von S/4HANA Cloud hat sich in den vergangenen Jahren stetig erweitert. Laut Thomas Saueressig, Leiter der Produktentwicklung bei SAP, ist ein strikter Eins-zu-eins-Vergleich des Funktionsumfangs zwischen On-Premises- und Cloud-Version von S/4HANA aber unzureichend. Die Cloud bietet unter anderem die Möglichkeit, neue Technologien wie KI einzubinden, die den Kunden unterstützen können, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten.

Saueressig, der fast 20 Jahre bei SAP in verschiedenen Positionen arbeitet, ist maßgeblich an der Umstellung der SAP-Produkte von On-Premises auf die Cloud beteiligt. Im Interview spricht er über die Produktentwicklung und die S/4HANA-Cloud-Roadmap von SAP sowie über die Herausforderungen, denen sich SAP-Kunden beim Wechsel in die Cloud stellen müssen.

Wenn Sie sich die künftige Roadmap für die Produktentwicklung von S/4HANA Cloud ansehen, wie viel von der Funktionalität der Business Suite wird für die mandantenfähige SaaS-Version im Vergleich zur On-Premises-Version von S/4HANA umgeschrieben werden müssen?

Thomas Saueressig: S/4HANA Cloud ist das Flaggschiffprodukt für uns, vor allem weil es so gut in diese Zeit passt. Wer hätte gedacht, dass wir nach der COVID-19-Pandemie einen Krieg in der Ukraine haben würden? Wir sehen eine steigende Inflation, wir sehen Herausforderungen in der Lieferkette, und der Klimawandel ist sicherlich präsenter denn je, was bedeutet, dass es sich bei der neuen Normalität nicht um virtuelle Arbeit handelt, sondern um ständiges Krisenmanagement. Und genau das ist der Anwendungsbereich von S/4HANA Cloud. Wie können Unternehmen mit der Umgestaltung von Geschäftsmodellen und der Transformation umgehen? Wie können Unternehmen die Herausforderungen in der Lieferkette meistern und widerstandsfähiger werden – und, ganz offen gesagt, auch an den Nachhaltigkeitsdimensionen entlang des gesamten ESG-Frameworks [Anm. Environmental, Social and Governance] arbeiten?

Für uns geht es nicht darum, eine Eins-zu-eins-Übereinstimmung dessen, was wir in der Vergangenheit hatten, in der neuen Welt zu erreichen. Die Cloud bietet uns viele neue Möglichkeiten, die wir nutzen möchten, und das bedeutet, dass wir unsere Geschäftsprozesse neu gestalten müssen.

Denken Sie nur an KI. In der On-Premises-Welt und dem alten Geschäftsmodell konnte man KI-Modelle nicht wirklich trainieren, weil man nur einen Datensatz für einen Kunden hatte. Jetzt sprechen wir von Hunderttausenden von Kunden, die wir nutzen können, um unsere KI-Fähigkeiten zu optimieren, und wir wollen das nativ in die Anwendungen einbetten. Wir wollen also nicht nur das, was wir in der Vergangenheit hatten, neu aufbauen – wir wollen es auf eine neue Art und Weise tun und die Vorteile der Cloud-Funktionen ausnutzen.

Äußern SAP-Kunden bei der Umstellung auf die mandantenfähige Version von S/4HANA Cloud Bedenken, da dies in der Regel eine Änderung ihrer Geschäftsprozesse erfordert und sie bereit sein müssen, ihre Geschäftsabläufe zu überdenken?

Saueressig: Das ist ein wichtiger Gedanke. Wenn sich Unternehmen wirklich für die Software as a Service Multi-Tenant-Version entscheiden, dann verpflichten sie sich zu standardisierten Geschäftsprozessen, so dass es keinen Grund mehr für Änderungen gibt. Das bedeutet, dass ein Kunde, der sich für dieses SaaS-Modell entscheidet, eine Implementierung auf der grünen Wiese vornehmen muss – es kann sich nicht um ein Konvertierungsmodell auf Knopfdruck handeln.

Was wir nun sehen, ist ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite sehen wir Kunden, die sich bereits auf diese Reise begeben – wir sehen viele Kunden mit Tochtergesellschaften, die bereits S/4HANA Public Cloud nutzen, oder sie haben neue Geschäftsorganisationen, die mit der Public Cloud beginnen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber wir sehen auch Kunden, die seit 20 Jahren Projekte, Implementierungen und Änderungen am System durchführen und für die der erste Schritt tatsächlich die Private Cloud ist, da sie die Vorteile der Cloud-Funktionen und einige Vorteile des kommerziellen Modells nutzen können. Das ist für sie der einfachste Schritt in die Cloud, denn die Umgestaltung des Geschäftsmodells nimmt für sie einen längeren Zeitraum in Anspruch.

Aber ehrlich gesagt gehen alle Neukunden sofort in die Public Cloud, da sie die neuen Cloud-Funktionen haben möchten, und es ist wichtig, dass wir unseren Marktanteil von Quartal zu Quartal vergrößern, und einen großen Zuwachs an neuen Namen sehen, was für die Public-Cloud-Version zutrifft. Wir haben eine erstaunliche Basis mit Zehntausenden von Kunden, die wir mit der Business Suite und mit S/4HANA On-Premises haben, und die wir in die Cloud in einem Private-Cloud-Szenario mitnehmen können. Dadurch unterscheiden wir uns, da wir das richtige Bereitstellungsmodell für den Kunden anbieten können. Wir sehen auch, dass es in einigen Ländern immer noch eine aktive Nachfrage nach On-Premises-Software gibt, und das können wir mit unserer Architektur und der Art und Weise, wie wir das Produkt entwickeln, immer noch anbieten. Aber um es klar zu sagen: Public Cloud ist das, wohin wir gehen und wohin sich der Markt unserer Meinung nach entwickelt.

Wird es eine stärkere Konvergenz bei den Funktionen geben, so dass die mandantenfähige Version von S/4HANA Funktionen erhält, die bereits in der On-Premises-Version enthalten sind?

Saueressig: Absolut, und wir haben bereits Funktionen, die nur in der Public Cloud und nicht in der Private Cloud oder der On-Premises-Version verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es eingebettete KI, die wir für On-Premises nicht anbieten können. Ein weiteres Beispiel ist die Idee der universellen und parallelen Rechnungslegung, die bereits in der Public Cloud verfügbar ist und irgendwann auch in der Private Cloud und den lokalen Versionen verfügbar sein wird. Die Geschwindigkeit, mit der wir in der Public Cloud arbeiten können, ist der Grund, warum sich Unternehmen für diesen kontinuierlichen Innovationsschub anmelden wollen.

„Public Cloud ist das, wohin wir gehen und wohin sich der Markt unserer Meinung nach entwickelt.“ Thomas Saueressig, SAP

Einige Kunden setzen auf Rise with SAP, um eine Private Cloud über Single-Tenant S/4HANA Cloud zu erhalten – die Version heißt Private Edition –, aber nicht auf die Möglichkeit, den größeren Sprung in die Multi-Tenant SaaS S/4HANA Cloud. Wie viel Prozent der Unternehmen, die sich bei Rise with SAP anmelden, setzen tatsächlich die Multi-Tenant S/4HANA Cloud im Vergleich zur Private-Cloud-Version ein?

Saueressig: Ich müsste mir die Zahlen für die Aufschlüsselung im Detail ansehen. Nehmen wir als Beispiel Accenture, einen guten Implementierungspartner, aber auch Kunden. Accenture hat sich jüngst für Rise entschieden, und in einem ersten Schritt werden wir ihre Systeme in die Private Cloud bringen. In vier Jahren wollen sie dann ein vollständiges SaaS-Modell in einer Public Cloud nutzen.

In der SaaS-Welt gibt es keine Änderungen an der Standardsoftware – und das ist wichtig, dass es eine Konfigurierbarkeit gibt, aber keine Änderungen, und die Kunden müssen an diesen Punkt gelangen. Das ist einer der Gründe, warum wir SAP Signavio [Anm. Business Process Intelligence] einbinden, um unsere Kunden bei der Optimierung der Prozesse auf dem Weg der kontinuierlichen Geschäftsumgestaltung zu unterstützen, aber auch, um zu ermitteln, was die Standardmöglichkeiten sind. Denn wir können die Prozesse faktenbasiert analysieren und sie mit Tausenden anderer Kunden und mit dem Standard, sogar mit den zukünftigen Standardversionen, vergleichen, um zu sehen, welchen quantifizierbaren Wert sie erreichen werden. Das hilft auch bei den Transformationsgesprächen für unsere Kunden, und das ist der Grund, warum die Rise Private Edition große Vorteile bietet, weil wir unsere installierte Basis in die Cloud überführen können.

Anmerkung der Redaktion: Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit gekürzt und bearbeitet.