SAP Business AI: Künstliche Intelligenz für Business Apps

SAP Business AI ist der Oberbegriff für die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in SAP Business-Anwendungen. Grundsätzlich hat das Softwareunternehmen KI-Funktionen in verschiedene Anwendungen integriert. Dazu gehören unter anderem Finanzen, Supply Chain Management, Beschaffung, Personalwesen sowie Vertrieb und Marketing.

Das Large Language Model (LLM) von SAP Business AI wird auf die Daten des jeweiligen Unternehmens trainiert und laut SAP so integriert, dass keine unethischen Anwendungen oder Verstöße gegen die EU-EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) drohen. Der Zugriff erfolgt über ein Chat-Fenster. Parallel dazu kann die KI im Hintergrund Aktionen und Workflows automatisieren, ebenfalls über alle Bereiche hinweg.

SAP Joule: KI-Assistent für S/4HANA und Co.

SAP setzt auf verschiedene generative KIs, das heißt Anwender können in natürlicher Sprache Fragen (Prompts) an die KI stellen und erhalten auf dieser Basis eine Antwort. Die KI kann Texte generieren und komplexe Fragen in natürlicher Sprache beantworten.

Der generative KI-Assistent trägt in SAP-Systemen den Namen Joule. Er steht künftig in den verschiedenen Anwendungen mit einem Chat-Fenster zur Verfügung und ermöglicht die Kommunikation in natürlicher Sprache. Der Assistent passt sich an die Benutzerrolle des jeweiligen Anwenders an und beantwortet Fragen auf Basis der jeweiligen Zugriffsrechte. Joule soll als erstes für SAP SuccessFactors sowie den SAP Startservice und Anfang 2024 für SAP S/4HANA Cloud, Public Edition verfügbar sein.