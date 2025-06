ERP-Kunden suchen vor Investitionen Antworten auf KI-Fragen

Künstliche Intelligenz (KI) in fast allen Formen ist mittlerweile Teil des Technologie-Playbooks jedes ERP-Anbieters. Doch obwohl das Interesse der Kunden groß ist, wollen viele erst Ergebnisse sehen, bevor sie in die neuen KI-Spielereien investieren.

Die jährliche Umfrage der Panorama Consulting Group unter ERP-Fachleuten zu Softwareauswahl und Implementierungsentscheidungen zeigt, dass der Einsatz von KI in Unternehmen seit 2024 von 53,4 Prozent auf 72,6 Prozent gestiegen ist.

Laut Chris Devault, Senior Manager of Client Services bei Panorama, möchten Kunden jedoch die KI-Strategien der ERP-Anbieter verstehen und wissen, wie die Technologien sie unterstützen kann, Prozesse zu automatisieren oder effizienter zu arbeiten.

„Kunden möchten verstehen, welche Fähigkeiten vorhanden sind und wie die KI-Vision aussieht“, so Devault.

In einigen Bereichen ist die Strategie klar. Unternehmen beginnen laut Devault beispielsweise damit, gemeinsam mit ERP-Anbietern KI in Bereichen wie dem Finanzwesen einzuführen, indem sie ermitteln, ob es gemeinsame Prozesse gibt, die automatisiert werden können.

In anderen Bereichen bestehen jedoch weiterhin Fragen, darunter die Verwendung von KI in der Fertigung und im Vertrieb, insbesondere wenn KI ihre Systeme mit anderen Systemen in der Lieferkette verbindet.

„[Kunden] möchten verstehen, dass es Investitionen gibt, dass Forschung und Entwicklung betrieben werden und dass es Pläne und einen Weg gibt, KI in das ERP zu integrieren“, sagt Devault. „Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass die Nutzung und der Einsatz innerhalb des ERP derzeit noch in den Kinderschuhen stecken.“

Der Einsatz von KI im ERP beschränke sich nicht nur auf neue Funktionen zur Verbesserung der Kundenprozesse, erklärt er. KI spielt für einige ERP-Anbieter auch eine Rolle bei der Softwareauswahl ihrer Kunden.

„Die großen Anbieter nutzen KI bei der digitalen Erkundung, um beispielsweise zu ermitteln, wo diese Systeme konfiguriert werden können, welche Schalter aktiviert werden müssen und welche Abhängigkeiten für Bestellungen erforderlich sind“, erklärt der Berater. „Anschließend können diese Tools verwendet werden, um einige der Einstellungen und Konfigurationen zu überprüfen.“

Insgesamt möchten Kunden jedoch die KI-Funktionen in ERP verstehen, aber sie machen sie nicht unbedingt zu einem wichtigen Bestandteil des Auswahlprozesses, sagte er.

ERP-Kunden suchen nach dem Mehrwert von KI Die aktuelle Welle neuer KI-Technologien in ERP-Systemen führt laut Shawn Windle, Gründer und Geschäftsführer der ERP Advisors Group, einer unabhängigen ERP-Beratungsfirma, zu vermehrten Fragen von Kunden an ERP-Anbieter zu deren KI-Strategie und -Fähigkeiten. „Vielleicht tun sie das, weil sie Artikel über Gemini von Google und Llama AI von Meta lesen, aber die Kunden verlangen zunehmend Antworten auf diese [KI-]Fragen“, sagt Windle. Er nennt als Beispiel ein großes Öl-Unternehmen, das eine ältere Version von SAP ERP einsetzt. Das Unternehmen wird keine KI-Funktionen implementieren, solange der ERP-Anbieter nicht nachweisen kann, wie KI seine Außendienstmitarbeiter bei Aufgaben wie der täglichen Ticketausstellung oder der Rechnungsstellung unterstützen kann. „Sie haben in allen ihren Büros Mitarbeiter, die manuell überprüfen, ob die Rechnungsstellung vertragsgemäß erfolgt ist“, sagt er. „Der Vertrieb wird beeinträchtigt, weil die Rechnungsstellung fehlerhaft ist, obwohl fünf Mitarbeiter eine Rechnung überprüfen, bevor sie versendet wird. Dieser Prozess sollte daher automatisiert werden.“ Die zunehmende Integration von KI-Funktionen in ERP-Systeme ist laut Windle besonders für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) von Vorteil, da dadurch die Kosten für die Implementierung KI-fähiger Funktionen wie robotergestützte Prozessautomatisierung sinken. „RPA oder maschinelles Lernen wurden bisher fast ausschließlich als etwas für wirklich große Unternehmen angesehen, die sich etwas wie UiPath leisten können“, sagt er. „Aber jetzt erwarten diese Unternehmen dies in ihrem neuen ERP-System und sind bereit, dafür Upgrades durchzuführen.“ Obwohl die Ausführung von Prozessen mit agentenbasierter KI für die meisten Unternehmen – insbesondere KMUs – noch „in weiter Ferne“ liegt, setzen sie laut Windle auf die KI-Strategien von ERP- und anderen Anbietern von Unternehmensanwendungen. „Was die langfristigen Vorteile der KI angeht, ist der Markt aufgeklärt, und die Kunden sagen, dass sie etwas unternehmen müssen, sonst wird ihr Wettbewerbsvorteil beeinträchtigt“, erläutert er. Größere Unternehmen, die noch immer die Systeme großer ERP-Anbieter On-Premises betreiben, erkennen zunehmend die Vorteile von KI-gesteuerten Prozessverbesserungen als Motivation für die Migration zu Cloud-ERP-Systemen, fügt Windle hinzu. „Alle großen Anbieter haben einen Bestand an Kunden, die jetzt beginnen, sich mit KI zu beschäftigen – sofern sie noch mit On-Premises-Systemen arbeiten – und sagen, dass sie etwas tun müssen“, sagt er. „Bei denen, die noch nicht auf die Cloud umgestiegen sind, werden wir eine Flucht von Legacy-Plattformen hin zu Cloud-Architektursystemen der nächsten Generation erleben.“