KI-Tools im Vergleich: Microsoft Copilot versus Google Gemini

Generative KI-Tools für die Programmierung

Microsoft, Google und Amazon bieten jeweils generative KI-Tools speziell für die Softwareentwicklung an. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit GitHub stellt Microsoft GitHub Copilot zur Verfügung, das für seine Codevorschläge, -vervollständigungen und -generierung in mehreren Programmiersprachen weithin anerkannt ist. Das Tool wurde im August 2024 auch als führend in Gartners erstem Magic Quadrant für KI-Code-Assistenten bewertet.

Google bietet Gemini Code Assist an, das die Sprachmodelle von Google nutzt, um Codevorschläge und -vervollständigungen in Echtzeit bereitzustellen. Im Gegensatz zu GitHub Copilot befindet sich Code Assist noch in der Entwicklung, einige Funktionen befinden sich noch in der Preview und es fehlt ein umfangreiches Entwicklerökosystem. Amazon hat Anfang des Jahres sein Programmierassistenz-Tool Amazon Q Developer vorgestellt.