Copilot für Microsoft 365 und GitHub Copilot im Vergleich

Microsoft hat sich bei seinen Copilot-Initiativen ins Zeug gelegt. Doch die Tatsache, dass Microsoft so viele verschiedene Copilots eingeführt hat, sorgt für Verwirrung.

Im einfachsten Fall ist ein Copilot ein KI-gestützter Chatbot, der in die Microsoft-Software integriert wurde. Er ermöglicht es dem Benutzer, mit der Software durch Abfragen in natürlicher Sprache zu interagieren. Microsoft ist eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen, dem Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, und hat die Ressourcen des Unternehmens genutzt, um Copilots zu entwickeln, die ChatGPT in Aussehen und Verhalten ähneln.

Die verschiedenen Copilots für Microsofts Software und Dienste variieren im Umfang, und einige sind kostenlos, während andere ein Abonnement erfordern. Microsoft integriert zum Beispiel einen Copilot in Windows 11. Er ist derzeit nicht allgemein verfügbar, aber es gibt eine Vorabversion (Abbildung 1). Für Nutzer in der EU gibt es derzeit zudem einen Haken: Sie werden den Copilot vorerst nicht erhalten. Dies lässt sich bei Bedarf aber umgehen.

Der Windows 11 Copilot wird mit einer gültigen Windows 11 Lizenz kostenlos sein, aber viele andere Copilots, wie der Copilot für Microsoft 365 und der GitHub Copilot, sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Dies sind zwei der bekanntesten Copilots, daher ist es wichtig zu verstehen, was jeder von ihnen tut und worin sie sich unterscheiden.

Abbildung 1: Die Benutzeroberfläche des Copilot für Windows 11 (Preview).

Copilot für Microsoft 365 Das Flaggschiff unter den Copilots von Microsoft ist Copilot für Microsoft 365. Wie der Windows Copilot kann auch der Copilot für Microsoft 365 Benutzer unterstützen, effizienter mit der Plattform zu arbeiten. Außerdem kann er Dokumente im Namen des Benutzers verfassen. Einer der Hauptunterschiede zwischen Windows Copilot und Copilot für Microsoft 365 besteht darin, dass letzterer als separate Lizenz abonniert wird. Das Zusatzabonnement für Microsoft 365 Copilot kostet derzeit zusätzlich 22 Euro pro Benutzer und Monat für Privatanwender und rund 28 Euro pro Benutzer und Monat im Business-Umfeld. Viele Unternehmen können Microsoft 365 Copilot derzeit nicht nutzen, da für den Erwerb einer Lizenz eine Mindestanzahl von 300 Plätzen erforderlich ist. Das bedeutet, dass die Kosten für Microsoft 365 Copilot rund 8400 Euro pro Monat betragen. Auch wenn dies teuer erscheint, werden größere Unternehmen wahrscheinlich feststellen, dass die Kosten durch die potenzielle Steigerung der Produktivität der Endbenutzer gerechtfertigt sind. Copilot für Microsoft 365 kann E-Mail-Nachrichten verfassen, PowerPoint-Präsentationen erstellen und sogar OneNote verwenden, um bei der Planung einer Veranstaltung zu helfen. Eine Sache, die Copilot für Microsoft 365 so leistungsfähig macht, ist, dass es Zugriff auf alle Daten hat, auf die auch der Copilot-Benutzer Zugriff hat. Das bedeutet, dass Copilot aus Daten wie Dokumenten und E-Mail-Nachrichten lernen kann, wenn es eine Antwort formuliert. So kann ein Benutzer Copilot auffordern, eine Zusammenfassung eines Word-Dokuments zu erstellen oder ein Finanzprognosedokument auf der Grundlage einer Sammlung von Excel-Tabellen zu erstellen. Copilot für Microsoft 365 ist auch in Teams integriert und kann Teams-Meetings zusammenfassen, Aktionspunkte generieren und den Chatverlauf nach Antworten durchsuchen.