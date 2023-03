Lizenzen für Windows 11: welche Funktionen sind enthalten?

Windows 11 kam im Oktober 2021 auf die Desktops, doch viele Unternehmen scheuen noch den Übergang und fragen sich, wie die Lizenzumfänge nach dem Upgrade aussehen werden. Wir erklären, welche Funktionen Sie in welcher Edition erhalten, und worauf Sie achten müssen.

Welche Funktionen sind in Windows 11 enthalten?

Der Umstieg auf Windows 11 ist unvermeidlich. Als Unternehmensadministrator sollten Sie die Vorteile und neuen Funktionen von Windows 11 Pro im Vergleich zu Windows 10 kennen. Zu den wichtigsten neuen Funktionen in Windows 11 gehören die folgenden:

Neue Benutzeroberfläche. Besonders augenfällig ist, dass Microsoft die Windows-Benutzeroberfläche verändert hat. Die Oberfläche ist schlank und benutzerfreundlich; jede Änderung bei der Bedienung führt aber automatisch zu einem Produktivitätsverlust, während sich die Nutzer eingewöhnen.

Abbildung 1: Die Benutzeroberfläche von Windows 11 ist eine der größten Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion.

Intelligente App-Kontrolle. Zusätzlich zur vorhandenen Antiviren-Software nutzt Smart App Control einen Cloud-Sicherheitsdienst, der feststellt, ob die vom Benutzer ausgeführte App bösartig, gefährlich oder anderweitig unerwünscht ist. Wenn dies der Fall ist, wird sie von Smart App Control blockiert. Eine Einschränkung ist, dass Smart App Control nur bei Neuinstallationen von Windows 11 funktioniert, nicht aber bei Upgrades von Windows 10.

Live-Untertitel. Eingehende Audiodateien lassen sich mit dieser Funktion in Untertitel umwandeln. Das ist eine praktische Funktion für Telefonkonferenzen über Teams und andere Software sein.

Amazon Appstore und Android-Apps. Windows 11 führt nativ Apps aus, die im Amazon Appstore erhältlich sind – sogar einige für mobile Geräte. Android-Apps aus dem Google Play Store, die Google Play Services erfordern, funktionieren nicht. Es ist jedoch möglich, einen voll funktionsfähigen Google Play Store zu installieren. Das ist aber etwas kompliziert und für Unternehmens-Desktops nicht geeignet.

Verbesserungen bei Videoanrufen. Microsoft hat die Funktionen für Videoanrufe verbessert, damit die lästigen Videoanrufe verständlicher werden.

Touchscreen. Es gibt Verbesserungen an der Touchscreen-Technologie, die die Produktivität durch präzisere Steuerung fördern.

Während diese und andere Funktionen Annehmlichkeiten und vielleicht geschäftliche Verbesserungen bieten, ist die Durchsetzung des Trusted Platform Module (TPM) 2.0 die wichtigste. TPM gibt es in Windows zwar schon seit Windows 8, aber Microsoft hat sich dafür entschieden, dass TPM im UEFI des Hardwaregeräts aktiviert sein muss, sonst kann Windows nicht starten.

TPM wird oft auch als Secure Boot bezeichnet und ist aus Sicht der Sicherheit eine hilfreiche Funktion. TPM ist ein Chip oder eine Funktion, die in eine CPU oder eine Grafikkarte eingebaut ist und kryptografische Schlüssel verwendet, die Signaturen für Geräte, wie zum Beispiel Festplatten, und Software, wie zum Beispiel das Betriebssystem, speichern. Wenn Malware versucht, eine Anwendung für den Angriff zu laden, erkennt TPM die gespeicherte Signatur den Konflikt und lässt das Booten nicht zu.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Installation von Windows 11 stoppt, wenn das Gerät TPM 2.0 nicht unterstützt. Wenn Sie in das UEFI-Verwaltungsmenü booten, sollten Sie die TPM-Einstellung sehen (Abbildung 2). TPM wird von den verschiedenen Herstellern unterschiedlich bezeichnet, so dass Sie sich über die Terminologie informieren müssen.

Abbildung 2: Im UEFI-Menü sehen Sie, ob TPM verfügbar ist. Die Anzeige variiert von Gerät zu Gerät.

Windows 11 hat außerdem höhere Ansprüche an die Hardware als Windows 11, so dass einige Laptops in Ihrem Unternehmen nicht geeignet sein könnten.