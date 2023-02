Secure-Boot und TPM: Windows-11-Voraussetzungen verstehen

Einige der häufigsten Ursachen für das Scheitern eines Windows 11-Upgrades sind inkompatible Hardware, am ehesten CPU – oder Firmware – Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Secure Boot oder Trusted Platform Module (TPM).

Wir erklären, welchen Einfluss diese drei Komponenten auf die Installation nehmen. Dies wird Ihnen helfen, Windows 11-Desktops besser zu unterstützen, zu verstehen, warum diese Komponenten die Installation von Windows 11 fehlschlagen lassen, und Workarounds für die Installation von Windows 11 zu erlernen.

Anforderungen an Windows 11 und Secure Boot

Sehen wir uns zunächst einmal die Systemvoraussetzungen für Windows 11 an. Verwenden Sie das in Windows 10 enthaltene Tool PC Health Check, um die Kompatibilität von Windows 11 für vorhandene Geräte zu ermitteln. Wenn Sie Windows 11 nicht installieren können, liegt das wahrscheinlich an einer Inkompatibilität mit den Systemanforderungen, zu denen die folgenden gehören

Zugelassene CPU

TPM0 aktiviert

4 GB Arbeitsspeicher

64 GB Speicher oder Festplatte

UEFI-Firmware

Internetverbindung

Windows 10 Version 2004 oder höher

Einige dieser Anforderungen sind klar, wie die Internetverbindung und die angegebene Version von Windows 10, aber andere, wie UEFI und TPM werfen mehr Fragen auf.