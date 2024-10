Anleitung: Linux in einer VM mit Hyper-V installieren

Das Zusammenspiel von Linux und Windows wird durch Microsoft seit einigen Jahren verbessert, unter anderem die Virtualisierung von Linux mit Hyper-V.

Diese Möglichkeit bieten unter anderem Windows Server 2016, 2019 und 2022. Wer auf den kostenlosen Hyper-V Server 2019 setzt, kann alle Funktionen von Windows Server 2019 Datacenter für Linux nutzen.

Hier stehen leistungsfähige Distributionen kostenlos zur Verfügung, beispielsweise CentOS als Alternative zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Wird Hyper-V Server 2019 eingesetzt, können Administratoren ohne tiefere Kenntnisse Linux-VMs bereitstellen. Die Verwaltung erfolgt über die PowerShell, den Hyper-V Manager oder das Windows Admin Center.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab Windows Server 2019 mit Containern zu arbeiten. Das funktioniert parallel zu Hyper-V und erlaubt die Bereitstellung von Linux-Containern in Windows Server sowie die Verwaltung über Kubernetes. Linux-VMs und -Container können mit Docker einfacher parallel bereitgestellt werden, sodass Administratoren und Entwickler einfacher in hybriden Umgebungen arbeiten können.

Wie Sie Linux-VMs mit Hyper-V betreiben

Wer eine virtuelle Maschine (VM) mit Hyper-V installiert, kann eine virtuelle Linux-Version in Windows 10 und 11, Windows Server 2016, 2019, 2022 und 2025 und Hyper-V Server 2016 und 2019 einbinden. Auch ältere Windows-Versionen unterstützen Linux, allerdings nicht so umfassend wie die aktuellen Versionen. Mit Windows Server 2019, 2022 und 2025 ist es beispielsweise möglich, Linux-Server als VM der Generation 2 zu betreiben.

Abbildung 2: Auch die Erstellung von Linux-VMs als Generation 2 VMs ist möglich.

Das verbessert die Performance, zum Beispiel durch paravirtualisierte SCSI-Controller und mehr Einstellmöglichkeiten. Auch die Produktionsprüfpunkte, bei denen das virtuelle Betriebssystem in die Erstellung von Snapshots eingebunden wird, können mit Linux genutzt werden. Das bietet Linux-VMs die Möglichkeit, über UEFI zu booten und die Secure-Boot-Funktion zu nutzen. Voraussetzung dafür ist der Einsatz von Ubuntu ab Version 14.04, RHEL 7.0, CentOS 7.0 oder SUSE Linux Enterprise Server ab Version 12. Diese Systeme sind automatisch für Secure Boot freigeschaltet.

Abbildung 3: Die Verwendung des dynamischen Arbeitsspeichers von Hyper-V ist mit Linux-VMs möglich.

Windows Server 2016 oder höher, beziehungsweise Hyper-V Server 2019, können Shielded VMs auch mit Linux bereitstellen.

Der dynamische Arbeitsspeicher in Hyper-V kann auch für Linux-Server genutzt werden. Ob das sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Wer die Linux Integration Services in der aktuellen Version installiert, kann auch in Linux-VMs mit VLAN arbeiten.