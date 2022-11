RHEL mit Microsoft Hyper-V als virtuelle Maschine betreiben

Linux ist in den letzten Jahren ein immer beliebteres Serverbetriebssystem geworden. Insbesondere RHEL (Red Hat Enterprise Linux) und SUSE konnten sich auf dem Markt durchsetzen. Auch aus diesem Grund sind proprietäre und Open-Source-Software immer näher zusammengerückt.

Wer grundsätzlich auf Windows setzt und den zugehörigen Hypervisor Hyper V nutzt, hat die Möglichkeit, RHEL in einer virtuellen Maschine (VM) zu nutzen. Wir erklären, wie das geht.

Wenn Sie RHEL 9.x auf Hyper-V in Windows 10 /11 oder Windows Server 2019/2022 installieren möchten, sollten Sie zuerst die Installationsdateien herunterladen. Sie finden diese direkt bei RedHat auf der Webseite . Außerdem brauchen Sie ein kostenloses Red-Hat-Konto, um den virtuellen Server nach der Installation zu aktivieren.

Erstellen der VM für RHEL 9.x in Hyper-V

Für die Installation von RHEL 9.x erstellen Sie erst einmal eine neue Generation-2-VM über den Assistenten in Hyper-V. Beim Einsatz von Windows 11 oder Windows Server 2022 können Sie in den VMs nur Windows 10 oder 11 nutzen. Welche Konfigurationsversion auf den einzelnen Microsoft-Betriebssystemen unterstützt wird, lässt sich in einer PowerShell-Sitzung mit erhöhten Rechten über das Cmdlet Get-VMHostSupportedVersion abfragen. RHEL 9 ist problemlos mit Windows 8-11 kompatibel.

Die Generations der virtuellen Maschine hat im Übrigen nichts mit der Konfigurationsversion zu tun. Aktuelle Linux-Versionen wie RHEL 9 profitieren von den Möglichkeiten der Generation 2, da hier das Betriebssystem von einem paravirtualisierten SCSI-Controller startet, anstatt von einem emulierten IDE-Controller. Dazu kommen weitere Vorteile, die wir unter anderem im Beitrag Linux-Server in Hyper-V mit Azure-Erweiterungen managen behandelt haben.

Vor dem ersten Start der VM sollten Sie den sicheren Start deaktivieren. Ansonsten starten Linux-VMs in Hyper-V meistens nicht. Alternativ aktivieren Sie diese Option und konfigurieren die Zertifikate entsprechend als Open-Source-VM. Sie können diese Einstellungen auch nachträglich vornehmen. Mit der Vorlage Microsoft UEFI-Zertifizierungsstelle funktioniert der sichere Start für viele Linux-Distributionen, inklusive RHEL 9.

Abbildung 1: Passen Sie die Optionen für den sicheren Start von Linux-Servern als Hyper-V-VM an.

Für die Installation von RHEL 9 als VM in Hyper-V reicht es aus die ISO-Datei als virtuelles Laufwerk in den Eigenschaften zu hinterlegten und den Installationsassistenten durchlaufen zu lassen, bis das Betriebssystem installiert ist. Hier gibt es im Grunde genommen keine Unterschiede zum Betrieb auf anderen Hypervisoren oder als physischer Server. Generell gibt es die Empfehlung während der Installation von RHEL Kdump bei System zu deaktivieren, damit der Speicherbedarf der VM sinkt.

Abbildung 2: Sie installieren RHEL 9 über die ISO-Datei, wie bei fast allen Betriebssystemen auf Hyper-V.

Teilweise ist es sinnvoll, in den Einstellungen der VM bei Netzwerkkarte über Erweiterte Features bei MAC-Adresse keine dynamische Zuweisung durchzuführen, sondern eine statische MAC-Adresse für den virtuellen Netzwerkadapter zu verwenden.