Welche Linux-Distributionen sind für Unternehmen geeignet?

Auch wenn Windows das Betriebssystem der Wahl für die meisten Enterprise-Desktops ist – mit macOS als Ausnahme in einigen Branchen – sind Linux-Betriebssysteme bei bestimmten Anwendungsfällen sinnvoll.

Die Installationen von Linux in Unternehmen haben in den letzten Jahren zugenommen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Linux auf Servern viele Vorteile bietet, insbesondere bei der Arbeit mit der Cloud und Containern. Wenn Entwicklerteams eine konsistente Umgebung wünschen, ist es oft sinnvoll, dass auch ihre Desktops unter Linux laufen. Auch Serveradministratoren und Programmierer schätzen die Flexibilität von Linux, die ihnen die tägliche Arbeit erleichtert. Außerdem hat sich die Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich verbessert.

Für viele Unternehmen ist der größte Vorteil von Linux aber, dass es wesentlich günstiger ist als die teuren Lizenzen von Windows oder Apple. Außerdem ist Linux ein Open-Source-Betriebssystem und bietet mehr Möglichkeiten zur Personalisierung.

Unternehmen haben die Wahl zwischen Dutzenden verschiedener Enterprise-Linux-Distributionen. Es ist leicht, den Überblick zu verlieren.

Was ist RHEL?

RHEL ist eine populäre Linux-Distribution von Red Hat, die auf Desktops und Servern sowie in Cloud- und VM-Umgebungen (virtuelle Maschinen) eingesetzt werden kann. Sie ist plattformübergreifend konsistent. RHEL enthält eine Reihe von nativen Anwendungen, darunter Webbrowser und ein Programm zum Streaming von Anwendungen.

RHEL bietet Self-Support sowie Standard- und Premium-Support-Modelle an, die von Self-Support am unteren Ende bis hin zu Premium am oberen Ende an Tiefe zunehmen.

Ein bekanntes Unternehmen – Red Hat – unterstützt die Distribution und hat damit die Wahrnehmung von RHEL geprägt. Darüber hinaus ermöglichen es die Ressourcen von Red Hat, umfangreichen Support und Integrationen bereitzustellen, die bei anderen Linux-Distributionen fehlen.