Windows 11 Version 23H2: Die Neuerungen im Überblick

Windows 11 Version 23H2 oder auch Windows 11 Update 2023 kommt mit zahlreichen Neuerungen, die für Profis, Admins und Unternehmen lohnenswert sind. Dazu kommen zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Sicherheit und der besseren Bedienung. Unternehmen, die noch auf ältere Versionen setzen, sollten ein Update in Betracht ziehen. Das Warten auf Windows 12 lohnt nicht. Der Nachfolger von Windows 11 sollte Gerüchten zur Folge Ende 2024 erscheinen. Allerdings hat Microsoft klargestellt, dass keine neue Windows-Version erscheint, sondern Windows 11 Version 24H2. Eine Aktualisierung von Windows 11 Version 23H2 auf 24H2 stellt daher kein Problem dar und ein Warten auf diese Version ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll.

Abbildung 1: Windows 11 Version 23H2 erhält zahlreiche Verbesserungen und ermöglicht beim Einsatz von LAPS jetzt die direkte Einbindung von Azure AD/Entra ID.

Wir beschäftigen uns in diesem Beitrag vor allem mit Themen, die sich an Profis richten. Es gibt natürlich weitere Neuerungen, wie die direkte Integration von Copilot. Allerdings spielt diese Integration in Unternehmen vermutlich eher eine untergeordnete Rolle. Es ist wahrscheinlich sogar eher so, dass in Unternehmen der KI-Assistent zunächst per Gruppenrichtlinie deaktiviert wird, weil die Auswirkungen auf die DSGVO noch nicht eindeutig klar ist. Die Deaktivierung erfolgt über Benutzerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Windows Copilot\Windows Copilot deaktivieren.

LAPS ist in Windows 11 23H2 wesentlich verbessert Mit LAPS können Unternehmen lokale Administrator-Nutzer besser absichern und vor Angriffen schützen. In Windows 11 Version 23H2 hat Microsoft die Technik wesentlich verbessert. Es sind keinerlei zusätzliche Installationen mehr notwendig, alle Komponenten sind Bestandteil von Windows 11. Dazu kommt die direkte Einbindung von Active Directory, Azure AD/Entra ID als Speicherort sowie eine bessere Verschlüsselung von Kennwörtern. Angesichts stetig steigender Cyberangriffe ist die Implementierung von LAPS in jedem Unternehmen sehr empfehlenswert. Alles, was LAPS benötigt, ist im Betriebssystem enthalten und kann mit den neuen ADMX-Dateien für Windows 11 Update 2023 auch im Active Directory gesteuert werden. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen für LAPS sind über Computerkonfiguration\Richtlinien\Administrative Vorlagen\System\LAPS zu finden. Abbildung 2: Windows 11 Version 23H2 kommt mit einem verbesserten LAPS-System, das für alle Unternehmen sinnvoll ist.

Windows 11 unterstützt jetzt die Authentifizierung mit Passkeys Bezüglich sicherer Anmeldungen setzen immer mehr Anbieter auf eine kennwortlose Anmeldung, um Beispiel mit Passkeys. Diese Art der Anmeldung wurde in Windows 11 Version 23H2 deutlich verbessert. Es ist jetzt auch möglich, die Anmeldung per Kennwort komplett zu deaktivieren. In diesem Fall können Unternehmen komplett auf FIDO2-Schlüssel oder auf Windows Hello for Business setzen.

Declared Configuration-Protokoll und Config Refresh Windows 11 Update 2023 verfügt über OMA-DM SyncML. Damit lassen sich vorgegebene Konfigurationen in regelmäßigen Abständen überprüfen und automatisiert umsetzen. Das verhindert, dass bestimmte Rechner von fest definierten Zuständen abweichen. Der automatische Config Refresh lässt sich mit kompatiblen Tools umsetzen, zum Beispiel Microsoft Intune. Über Richtlinien kann dabei beispielsweise festgelegt werden, dass alle 30 bis 90 Minuten ein automatischer Refresh erfolgt.

Mehr Sicherheit mit Microsoft Defender Neben LAPS verbessert die neue Security Baseline von Microsoft auch Einstellungen beim Microsoft Defender. Die aktuelle Version des Security Baseline Toolkits kann bei Microsoft kostenlos heruntergeladen werden. Hier sind auch die Neuerungen von Windows 11 Version 23H2 integriert. Die Einstellungen dazu sind in den Gruppenrichtlinien bei Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Windows-Komponenten\Microsoft Defender Antivirus zu finden. Die Optionen können auch ohne Security Baselines manuell umgesetzt werden. Neu bei Microsoft Defender und der aktuellen Baseline sind die Einstellungen Konfigurieren der Überwachung für eingehende und ausgehende Datei- und Programmaktivitäten, Aktivieren von Prozessscans, wenn Echtzeitschutz aktiviert ist und Überprüfen der Aktivitäten von Dateien und Programmen auf Ihrem Computer. Hier sind keine weiteren Einstellungen notwendig, sondern über die Baseline werden die Optionen auf Aktiviert gesetzt. Das geht natürlich auch ohne Baseline direkt in Gruppenrichtlinien oder lokalen Richtlinien. Eine weitere wichtige Einstellung in Windows 11 Update 2023 ist in diesem Bereich Scannen von gepackten ausführbaren Dateien im Unterordner Scans.

Neuerungen beim Windows Explorer Der Windows Explorer hat in Windows 11 Version 23H2 endlich Registerkarten, beziehungsweise Tabs. Adress- und Menüleiste haben ihre Position gewechselt. Das soll Profis und natürlich auch Anwender dabei unterstützen, Dateien und Ordner besser verwalten zu können. Nicht mehr dabei ist die Möglichkeit, Ordner per Drag & Drop in die Adressleiste zu ziehen. Das erschwert die Navigation in Ordnern. Mit dem Explorer lassen sich jetzt RAR-, TAR- und 7z-Dateien extrahieren. Das kann in Unternehmen die Installation von Zusatz-Tools vermeiden. Registerkarten beziehungsweise Tabs lassen sich zwischen Explorer-Fenstern verschieben, sodass die Tabs interaktiv zwischen verschiedenen Instanzen des Explorers verfügbar sind.