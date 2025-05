Windows: So erstellen Sie eine benutzerdefinierte ISO-Datei

Eine benutzerdefinierte Windows-11-ISO-Datei ist eine hervorragende Grundlage für die Bereitstellung und Aktualisierung von Windows. Durch sorgfältige Anpassung können IT-Administratoren ihren Endbenutzern die ideale Desktop- und Anwendungskonfiguration bereitstellen.

Wenn es um die Installation und Aktualisierung von Windows-Desktops geht, bildet eine benutzerdefinierte Image-Datei - oft als ISO bezeichnet - die Grundlage für groß angelegte Bereitstellungen. ISOs können besonders hilfreich sein, wenn Benutzer nach ihrer Rolle oder den Anforderungen des Ziel-PCs integriert werden sollen.

Was ist eine Windows-ISO-Datei? Eine Windows-ISO-Datei bezeichnet in der Regel ein Disk-Image, das alle Daten enthält, die zur Installation eines Windows-Betriebssystems erforderlich sind. In einigen Zusammenhängen steht ISO für die International Organisation for Standardization, aber wenn es um Windows-ISOs geht, bezieht sich der Begriff auf die Normen ISO 9660 oder 13346. Diese Standards beschreiben, wie eine einzelne Metadatei eine exakte Kopie - in diesem Fall ein Disk-Image - der Daten und der Struktur optischer Medien wie CDs, DVDs oder Blu-ray-Discs erfassen und darstellen kann. Obwohl diese Medientypen heute nicht mehr häufig verwendet werden, ist das ISO-Format mittlerweile ein Standardverfahren zum Verpacken und Verteilen von Betriebssystem-Images für die Installation, das Mounten und den Zugriff. Dies gilt für moderne Windows-Versionen, für die Microsoft beispielsweise eine ISO-Datei für Windows 11 als eine der Optionen auf seiner Webseite Windows 11 herunterladen zur Verfügung stellt. Das Herunterladen der ISO-Datei auf eine DVD ist zwar weiterhin möglich und wird auf der Website auch erwähnt, wird jedoch in Unternehmensumgebungen nur noch selten genutzt.

Untersuchung der Windows-11-ISO-Datei Als Desktop-Administrator können Sie eine Windows-ISO-Datei nach dem Herunterladen oder anderweitigen Erhalten mit dem Datei-Explorer mounten, um ihren Inhalt zu untersuchen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lautet der Name der aktuellen Windows-ISO-Download-Datei Win11_24H2_German_x64.iso. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei im Explorer klicken, wird die Option Bereitstellen in den Popup-Menüoptionen angezeigt (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Die ISO-Datei wird im Datei-Explorer mit der Option zum Bereitstellen der ISO angezeigt. Wenn Sie die Option Bereitstellen auswählen, wird der Inhalt der ISO-Datei als virtuelles DVD-Laufwerk im Datei-Explorer angezeigt. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Fenster Open File - Security Warning (Datei öffnen - Sicherheitswarnung) angezeigt wird. Klicken Sie auf Open (Öffnen), um die ISO-Datei zu mounten. In diesem Beispiel wird sie als DVD-Laufwerk (D:) CCCOMA_X64FRE_DE-DE_DV9 angezeigt. Abbildung 2 zeigt die bekannte Struktur einer Windows-Installationsdiskette mit den Ordnern Boot, Efi, Sources und Support sowie der bekannten Datei setup.exe. Abbildung 2: Das sind die Ordner und das Layout der Installationsmedien für eine Windows-ISO-Datei auf dem Laufwerk D.

Wofür sollten Sie eine Windows-ISO verwenden? Eine Windows-ISO kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Mit dem Microsoft Media Creation Tool - auch bekannt als MediaCreationTool_Win11_24H2.exe - können Sie bootfähige Medien erstellen. Es enthält einige ausgewählte oder zielgerichtete Windows-ISO-Dateien oder Tools von Drittanbietern. In erster Linie kann eine bootfähige ISO eine sogenannte saubere Installation von Windows 11 auf einem PC durchführen. Das bedeutet, dass Sie entweder ein vorhandenes Windows-C-Laufwerk vollständig durch neue Elemente ersetzen oder eine Bare-Metal-Installation auf einem PC oder Betriebssystem durchführen können. Sie können auch von diesem Medium in die Windows-Wiederherstellung booten und verschiedene Windows-Startoptionen ausführen, darunter das Menü Advanced Options (erweiterte Optionen). Das Menü bietet Zugriff auf verschiedene Reparatur- und Wiederherstellungsvorgänge, darunter eine Befehlszeilenschnittstelle mit der Bezeichnung Command Prompt. Selbst wenn eine gemountete ISO nicht als Startquelle verwendet wird, können Sie die Datei setup.exe (das Windows-Installationsprogramm) ausführen, um eine Reparaturinstallation von Windows 11 basierend auf der Betriebssystemversion der ISO durchzuführen. Dieser Ansatz entspricht der Option Settings\System\Recovery\Reinstall now (Einstellungen\System\Wiederherstellung\Jetzt neu installieren) in neueren Windows-11-Versionen, insbesondere in Version 23H2 und höher.

Warum sollten Sie eine Windows-11-ISO anpassen? In einer Windows-11-ISO befindet sich eine vollständige und installierbare Version des Windows-11-Betriebssystems, die zur Installation oder für Reparaturen und Wiederherstellungen bereitsteht. Durch Ändern des Inhalts und der Funktionen dieser ausführbaren Windows-Version können Sie den Windows-Bereitstellungsprozess verwalten und optimieren. Beispielsweise kann ein vollständig konfiguriertes Betriebssystemabbild Programme und Funktionen von Drittanbietern enthalten, die bei der Installation von einer Standard-Windows-ISO von der Microsoft-Website nicht standardmäßig bereitgestellt werden. Sie können ein Windows-Image auch bereinigen, indem Sie den Eintrag Programs and Features (Programme und Funktionen) in der Systemsteuerung bearbeiten oder integrierte, aber unerwünschte Anwendungen aus einem Standard-Image deinstallieren. Für Unternehmen, die bestimmte PC-Konfigurationen und Peripheriegeräte unterstützen, können Sie eine Windows-Installation aktualisieren, um erforderliche Treiber oder Support-Software hinzuzufügen. OEM-spezifische Dienstprogramme oder Tools, wie sie häufig auf Notebooks oder Desktops von HP, Dell und Lenovo zu finden sind, wären hierfür gut geeignet. Bei Standard-PC-Hardware ist es üblich, einen Referenz-PC einzurichten, der alle Ergänzungen, Löschungen, Einstellungen und Konfigurationen enthält, die einer solchen Konfiguration in Büros oder im Außendienst entsprechen. Anschließend können IT-Experten ein aktuelles Basis-Image für jeden Update-Zyklus ausprobieren, testen und finalisieren. Dieses kann als Grundlage für die Bereitstellung von PCs an Benutzer sowie als Referenzpunkt für die Reparatur, Wiederherstellung und Aktualisierung bereits bereitgestellter PCs in den Händen der Benutzer dienen.