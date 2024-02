Wie man mit der neuen Windows LAPS-Funktion arbeitet

Lokale Administratorkennwörter waren unter Sicherheitsaspekten schon immer problematisch, aber eine aktualisierte Funktion in Windows kann die mit dieser administrativen Notwendigkeit verbundenen Sorgen verringern.

Ein grundlegendes Sicherheitsproblem bei Windows besteht darin, dass fast jedes Windows-Gerät ein lokales Administratorkonto enthält. Selbst wenn das Gerät mit dem Active Directory verbunden ist, sind diese Konten notwendig, wenn es ein Problem mit der Verbindung zum Active Directory gibt und der Administrator eine andere Möglichkeit benötigt, sich beim Gerät anzumelden. Für Unternehmen, die mehr Sicherheit für diese Anmeldeinformationen wünschen, bietet Microsoft eine kostenlose Funktion in seinem Betriebssystem an, die Windows Local Administrator Password Solution (Windows LAPS). Diese Funktion automatisiert die Passwortverwaltung für das lokale Administratorkonto. Windows LAPS rotiert die lokalen Administratorkennwörter, um die Sicherheit der Umgebung zu erhöhen.

Microsoft hat diese Funktion im April 2023 aktualisiert, um sie zu einem festen Bestandteil des Windows-Betriebssystems zu machen, und nennt sie nun Windows LAPS.

Ebenfalls neu in Windows LAPS ist die Möglichkeit, die Verwaltung und Speicherung von Passwörtern für das Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus -Konto auf dem Domänencontroller zu automatisieren.

Windows LAPS speichert lokale Administratorkennwörter im Active Directory und in Microsofts Cloud-basierte Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform Microsoft Entra ID, früher bekannt als Azure Active Directory . Die vorherige Version von LAPS funktionierte nur mit Active Directory.

Die meisten Unternehmen ersetzen einfach die alte LAPS-Version durch Windows LAPS. Da Windows LAPS eine gewisse Lernfähigkeit aufweist, bietet Microsoft einen Microsoft-LAPS-Emulationsmodus an, mit dem Windows LAPS wie die alte Version funktioniert.

Microsoft hat das aktualisierte Windows-LAPS-Feature über seine Windows-Updates integriert, um es in das Betriebssystem zu integrieren, anstatt es separat herunterzuladen.

Die andere Option besteht darin, LAPS-Einstellungen über Gruppenrichtlinien an verwaltete Geräte zu übertragen, was nur bei der Verwaltung von domänenverbundenen Windows-Geräten sinnvoll ist.

Es gibt zwei Optionen für die Bereitstellung von Windows LAPS. Die erste Option besteht darin, mit Intune eine LAPS-Richtlinie zu erstellen, die dann an verwaltete Windows-Geräte verteilt wird.

So erstellen Sie die Intune-Richtlinie für Windows LAPS

Um Windows LAPS über Intune zu verwalten, öffnen Sie zunächst das Microsoft Intune Admin Center und wählen Sie die Registerkarte Endpunktsicherheit (Endpoint security).

Klicken Sie auf Kontoschutz (Account protection) und dann auf den Link Richtlinie erstellen (Create Policy), wie in Abbildung 1 dargestellt. Auf der Oberfläche wird eine Aufforderung zur Auswahl einer Plattform und eines Profils angezeigt. Stellen Sie die Plattform auf Windows 10 und höher (Windows 10 and later) und das Profil auf Local Admin Password Solution (Windows LAPS) ein.

Abbildung 1: Gehen Sie im Microsoft-Intune-Verwaltungszentrum auf die Registerkarte Endpunktsicherheit, um die Richtlinie für Windows LAPS zu erstellen.

Geben Sie dem Profil einen Namen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf Weiter (Next), um zum Bildschirm Konfigurationseinstellungen (Configuration settings) zu gelangen, um das Sicherungsverzeichnis, die Anforderungen an Länge und Komplexität des Kennworts und andere relevante Einstellungen anzugeben.

Abbildung 2: Geben Sie die Anforderungen an die Passwortlänge und -komplexität für Windows LAPS an.

Klicken Sie Weiter (Next), um ein benutzerdefiniertes Bereichs-Tag anzuwenden oder das Standardbereichs-Tag zu verwenden.

Klicken Sie erneut auf Weiter (Next), um den Bildschirm Zuweisungen (Assignments) zu öffnen und auszuwählen, wo die Richtlinie angewendet werden soll.

Klicken Sie auf Weiter (Next), um den Bildschirm anzuzeigen, der eine Zusammenfassung der bereitgestellten Konfigurationsoptionen enthält. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Einstellungen zu überprüfen. Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen (Create), um die Richtlinie zu erstellen.