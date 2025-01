Was sind die Vor- und Nachteile von Microsoft Universal Print?

Es ist kein Geheimnis, dass Windows-Administratoren die Arbeit mit Druckern wenig schätzen, die immer komplizierter geworden ist, da neuere Benutzergeräte und Arbeitsabläufe mit älterer Druckerhardware funktionieren müssen.

Es ist ein erheblicher Aufwand, einen Druckserver vor Ort zu warten und dann noch Probleme mit der Zuverlässigkeit, der Sicherheit und der Zugriffskontrolle zu lösen. Bis vor kurzem haben Administratoren in der Regel lokale Tools für die Druckerverwaltung verwendet, aber es gibt auch andere Optionen. Eines der Angebote ist der Universal Print Service von Microsoft, der die Druckverwaltung in die Cloud verlagert, um dem Administrator einen Teil dieser Probleme abzunehmen.

Bei der Verlagerung der Druckinfrastruktur in die Cloud geht es nicht nur um eine Abkehr von der lokalen Infrastruktur. Es gibt auch einen praktischen Grund für den Wechsel. Benutzer, deren Rechner für die Arbeit an entfernten Standorten optimiert wurden, haben unter Umständen Schwierigkeiten, die Drucker eines Unternehmens zu finden, aber Microsoft Universal Print übernimmt Druckaufträge für das Unternehmen, um die technische Barriere zu beseitigen.

Was sind die Vorteile von Microsoft Universal Print?

Die Verwendung von Microsoft Universal Print bietet mehrere Vorteile. Einer der Hauptvorteile ist die zentrale Verwaltung des Netzwerkdrucks mit bekannten Tools wie Microsoft Entra ID – früher Azure Active Directory – und Microsoft Intune.

Microsoft Universal Print ist Cloud-basiert, wodurch die Notwendigkeit einer Support-Infrastruktur vor Ort weitgehend entfällt. Es gibt jedoch einen wichtigen Vorbehalt: Sie können Ihre Druckserver nur dann abschaffen, wenn die Drucker Ihres Unternehmens – oder Druckgeräte, wie Microsoft sie gerne nennt – nativ mit Microsoft Universal Print kompatibel sind. Für Drucker ohne integrierte Unterstützung für Microsoft Universal Print ist ein Windows-Gerät erforderlich, das als Universal-Print-Connector konfiguriert ist. Wie jedes andere Windows-Gerät muss auch der Universal Print Connector gewartet werden.

Microsoft Universal Print basiert auf Entra ID. Jeder Benutzer mit einem Entra-ID-Konto kann Microsoft Universal Print verwenden, wenn er über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Mit Microsoft Universal Print entfällt die Notwendigkeit, Gerätetreiber manuell auf PCs und anderen Endgeräten zu installieren. Mit Universal Print kann ein Benutzer von Geräten aus drucken, auf denen verschiedene Betriebssysteme laufen, darunter Windows, macOS, iOS und Android, und der Administrator muss keine Sammlung von Treibern für die verschiedenen Drucker und Geräte pflegen.

Microsoft Universal Print bietet Drucksicherheitsfunktionen. So kann ein Benutzer beispielsweise ein Dokument an einen Drucker senden und es in einer Warteschlange halten, bis er sich entscheidet, es mit einer PIN oder einem QR-Code freizugeben. Andernfalls verfällt das Dokument in der Warteschlange nach ein paar Tagen. Dieser Druckfreigabeprozess verringert das Risiko, dass jemand versehentlich ein sensibles Dokument sieht, bevor der Besitzer es aus dem Drucker abrufen kann.