Die wichtigsten PowerShell-Befehle fürs Windows-Management

Obwohl es Windows PowerShell schon seit einiger Zeit gibt, sind einige Administratoren möglicherweise nicht mit einem PowerShell-Cmdlet vertraut sind. Da Microsoft jedoch den Funktionsumfang der PowerShell erweitert, sollten Administratoren ein Interesse daran haben, die grundlegenden Funktionen der PowerShell zu verstehen.

Sehen wir uns 25 grundlegende PowerShell-Befehle an, mit denen Sie Aufgaben ausführen können. Es sind nicht nur die Aufgaben selbst, sondern auch die Strukturen der Befehle, die die Syntax und Struktur anderer PowerShell-Befehle veranschaulichen. Mit diesen grundlegenden PowerShell-Befehlen sollten Sie auf dem Weg zum Meister sein.

Allgemeine Einträge für den Start mit PowerShell

1.

CD HKCU:

Mit PowerShell können Sie in der Windows-Registrierung wie in einem Dateisystem navigieren.

Der Befehl CD ist ein Überbleibsel aus den Tagen der Diskettenbetriebssysteme (DOS) und steht für Change Directory(Verzeichnis ändern). Obwohl der CD-Befehl in PowerShell funktioniert, ist er kein echter PowerShell-Befehl. Er ist ein Alias oder eine Abkürzung für das Cmdlet Set-Location. HKCU ist eine Abkürzung für HKEY_CURRENT_USER.

2.

Dir -r | Select-String “searchforthis”

Mit diesem Befehl können Sie rekursiv nach Text innerhalb der Dateistruktur suchen, da er die Dateinamen und nicht die Dateiinhalte durchsucht. Durch das -r wird die Suche rekursiv, das heisst PowerShell durchsucht sowohl das aktuelle Verzeichnis als auch Unterverzeichnisse.

Wie der I-Befehl ist auch der Dir-Befehl ein DOS-Überbleibsel. In den Tagen von DOS zeigte der Befehl Dir den Inhalt des aktuellen Ordners an. In PowerShell ist Dir ein Alias für das Cmdlet Get-ChildItem.

3.

Get-Process | Sort-Object -p ws | Select-Object -last 5

Mit diesem Befehl werden die fünf Prozesse ermittelt, die den meisten Arbeitsspeicher verwenden. Mit dem Cmdlet Get-Process wird eine Liste von Prozessen abgerufen, während der Sort-Object-Teil des Befehls PowerShell anweist, die Ergebnisse nach Arbeits-Set-Memory (ws) zu sortieren. Der Select-Object-Teil des Befehls zeigt die fünf besten Ergebnisse an.

4.

Restart-Service DHCP

Mit dem Befehl Restart-Service wird ein Dienst durch Anhalten und anschließendes Neustarten ausgeführt. In diesem Fall wird der Befehl Restart-Service verwendet, um den Dienst Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) neu zu starten.

5.

Get-ChildItem

Das Cmdlet Get-ChildItem listet bei alleiniger Verwendung alle Elemente innerhalb eines Ordners auf.

6.

Get-ChildItem c:\directory -Recurse

Sie können einen Pfad an das Cmdlet Get-ChildItem anhängen, damit PowerShell den Inhalt des angegebenen Ordners anzeigt. Durch Anhängen des Parameters -Recurse zeigt PowerShell auch den Inhalt aller Unterordner an.

7.

Remove-Item C:\ToBeDeleted

Das Cmdlet Remove-Item wird verwendet, um eine Datei oder einen Ordner zu löschen. Beim Löschen eines Ordners können Sie den Parameter -Recurse anhängen, um die Dateien innerhalb des Ordners zu löschen.

8.

Restart Computer

Das Cmdlet Restart-Computer führt einen Neustart des Systems durch. Sie können auch den Parameter -ComputerNameanhängen, um ein entferntes System neu zu starten.