Wie Sie Windows-Updates mit PowerShell verwalten

Eines der wichtigsten Tools, um Windows zu verwalten, ist PowerShell. Viele Administratoren müssen täglich die Updates mit Windows Server Update Services (WSUS) planen, installieren und testen. Das geht ebenfalls mithilfe von PowerShell.

In den aktuellen Versionen von Windows 10,Windows 11 und Windows Server 2019 steuern Admins Updates mit den Cmdlets aus dem Modul WindowsUpdateProvider. Sie können sich alle Befehle des Moduls mit dem nachfolgenden Code ausgeben lassen:

Wie Sie Aktualisierungen finden und installieren

Sie können Updates mit PowerShell auf Rechnern mit Windows 10 oder 11 und Windows Server 2019 oder 2022 installieren und sie von Update-Servern, aber auch über WSUS abrufen. Außerdem funktionieren die hier dargestellten Methoden für Core-Server mit einer aktuellen Windows-Server-Version.

Die Cmdlets nutzen dazu die Update-Quelle, die Sie in den Gruppenrichtlinien festgelegt haben. Sie müssen keine Module eigens installieren, so dass sich Update-Skripte sehr einfach in Anmeldeskripte einbinden lassen.

Um nach einer aktuellen Version zu suchen, verwenden Sie das Cmdlet Start-WUScan. Ohne eine spezielle Konfiguration der Gruppenrichtlinien baut der Befehl standardmäßig eine Verbindung zu den Update-Servern bei Microsoft auf. Danach lassen sich die Updates mit Install-WUUpdates über die PowerShell installieren.

Die Konfiguration der automatischen Updates in den Gruppenrichtlinien nehmen Sie in der Gruppenrichtlinienverwaltung unter Computerkonfiguration > Richtlinien > Administrative Vorlagen > Windows-Komponente > Windows Update vor.

Abbildung 1: In PowerShell lassen sich nicht nur die letzten Installationen anzeigen, sondern auch neue Updates installieren.

Die letzten installierten Updates sehen Sie in PowerShell mit Get-WULastInstallationDate ein, den letzten, erfolgreichen Scanvorgang mit Get-WULastScanSuccessDate.