Vier PowerShell-Module, die Sie als IT-Profi kennen sollten

Die PowerShell-Community ist sehr lebendig. Viele ihrer Entwickler tragen neue Cmdlets und Skripte zum Open Source PowerShell Core bei und erstellen PowerShell-Module, die Prozesse und die Verwaltung von Rechenzentren automatisieren.

Die meisten Community-Module finden Sie im zentralen Repository von PowerShell, der PowerShell Gallery. Sie finden zufällige Module oder Skripte auf GitHub.

Das Cmdlet Get-WUInstall installiert Updates und kann sogar nach bestimmten Update-Kategorien und Knowledge Base Updates (KB) filtern. In Abbildung 2 sehen Sie, wie das Modul das Update KB4034658 installiert:

Eines der besonders nützlichen Cmdlets in PSWindowsUpdate ist Get-WULastResults , mit dem Sie das letzte Ergebnis einer Windows-Update-Suche und den Installationsstatus abrufen.

Das Bereitstellen von Windows-Updates mit Code ist nie eine einfache Aufgabe; das Modul PSWindowsUpdate hilft dabei. Mit diesem Modul können Sie den Update-Installationsverlauf und ausstehende Updates anzeigen, Updates deinstallieren, lokale Updates installieren und Updates per Fernzugriff installieren.

PoshWSUS-Modul

PoshWSUS ist ein Modul zum Steuern der immer noch beliebten Windows Server Update Services. Mit diesem Modul können Sie auf dem WSUS-Server installierte Updates suchen, Updates genehmigen oder ablehnen und WSUS-Konfigurationen ändern.

Es gibt eine praktische Möglichkeit, Windows Preview Updates automatisch zu verhindern. In diesem Beispiel sucht das Skript auf dem WSUS-Server nach allen Updates, die die Zeichenfolge Preview of enthalten und nicht bereits abgelehnt wurden, und leitet diese an Deny-PoshWSUSUpdate weiter.

Abbildung 3: Dieser PowerShell-Befehl automatisiert das Ablehnen von Preview-Updates.

Eine weitere wichtige WSUS-Aufgabe, die sich mit diesem Modul automatisieren lässt, ist das Synchronisieren von Updates zwischen den Microsoft-Servern und Ihrem internen WSUS-Server. Dies können Sie mit dem Cmdlet Start-PoshWSUSSync bewerkstelligen:

Abbildung 4: So automatisieren Sie die Synchronisierung zwischen Ihren lokalen und Microsoft-Servern.

Mit PowerShell können Sie Cmdlets auch einfach zu Skripten kombinieren. So können Sie beispielsweise WSUS synchronisieren und dann Ihr System so einstellen, dass alle Updates abgelehnt werden.