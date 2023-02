Kennen Sie schon die neuen Funktionen des EXO v3-Moduls?

Exchange Online-Administratoren erhielten im September 2022 ein Upgrade, als Microsoft das PowerShell-Modul für die Verwaltung der gehosteten E-Mail-Plattform aktualisiert hat.

Das Exchange Online PowerShell v3-Modul, auch EXO v3-Modul genannt bietet eine direkte Verbindung zu Exchange Online, um verschiedene Verwaltungsaufgaben durchzuführen, wie zum Beispiel das Exportieren von Listen mit Postfächern auf dem Mandanten. Das funktioniert in der Regel schneller als im Verwaltungsportal. Das Modul bietet auch PowerShell-Zugriff auf andere Bereiche in Microsoft 365, wie zum Beispiel Sicherheit und Compliance und Exchange Online Protection.

Wie verwenden Sie das Exchange Online PowerShell v3-Modul?

Administratoren haben mehrere Möglichkeiten, die verschiedenen Aufgaben zu erledigen, die auf sie zukommen. So gut wie alle Funktionen sind im Exchange-Admin-Webportal verfügbar. In den meisten Unternehmen wiederholen sich bestimmte Aufgaben jedoch laufend, so dass es besser ist, sie über die Befehlszeile in PowerShell zu erledigen, als über die graphische Benutzeroberfläche des Portals.

Bei der Installation fügt das Microsoft Exchange Online-Modul eine Reihe von PowerShell-Cmdlets hinzu, mit denen Sie einmalige Korrekturen vornehmen oder aber Prozesse über Skripte automatisieren.

Zu den Cmdlets, die für Massendatenverarbeitungs- und -abrufszenarien in Exchange Online entwickelt wurden, gehören die folgenden: