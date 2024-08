Wenn Sie den Schuldigen hinter einem Windows-Dateiserver-Berechtigungsproblem finden müssen, können Sie PowerShell als Ihren Detektiv einsetzen, um den Fall zu lösen.

Wenn viele Benutzer plötzlich den Zugriff auf Ordner in einer Dateifreigabe verlieren, handelt es sich in der Regel um ein Problem mit Windows-Dateiserver-Berechtigungen. Es kann jedoch einige Arbeit erfordern, um herauszufinden, wer die nicht autorisierte Änderung vorgenommen hat. Die manuelle Überprüfung eines gesamten Dateiservers mit vielen Dateien und Ordnern kann eine mühsame Aufgabe sein. Mit PowerShell können Sie mithilfe der Automatisierung einen Prüfbericht erstellen, um Ordner mit Rechteproblemen aufzuspüren, die Sie dann beheben können.

Basierend auf den Anforderungen des Unternehmens passt der Administrator die NTFS-Berechtigungen an, um die Zugriffsebene auf einen Ordner zu steuern, von vollen Kontrollrechten bis hin zu keinem Zugriff. Es kann zu Problemen kommen, wenn ein Benutzer mit einer höheren Zugriffsstufe, zum Beispiel ein leitender Angestellter, die Windows-Server -Ordnerberechtigungen so ändert, dass Benutzer mit einer niedrigeren Zugriffsstufe nicht mehr auf ihre Dateien in diesem Ordner oder einem darunter liegenden Unterordner zugreifen können.

Es gibt zwar mehrere Dateisysteme für Windows-Systeme, aber das New Technology File System (NTFS) ist heute das am häufigsten verwendete.

Das Cmdlet zeigt an, dass alle Ordnerberechtigungen explizit sind. Die Eigenschaft IsInherited gibt an, dass die Berechtigungen nicht vom übergeordneten Ordner geerbt werden. Die Ausgabe zeigt auch, dass die Administratoren mit Zugriff auf diese Freigabe das richtige Protokoll befolgt haben, indem sie Benutzer zu Gruppen und nicht direkt zum Ordner hinzugefügt haben.

Das integrierte Cmdlet Get-ACL ruft die Sicherheitsbeschreibung ab, die in dem Objekt gespeichert ist, das in diesem Fall der Ordner auf der Windows-Dateifreigabe ist. Die Sicherheitsbeschreibung enthält Informationen wie den Objektbesitzer und ACLs, die die Benutzer und Gruppen anzeigen, die auf den Ordner zugreifen können. Mit dem folgenden Befehl werden die Ordnerberechtigungen angezeigt:

Die Ausführung dieses Befehls kann ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen, also stellen Sie sich darauf ein, dass Sie warten müssen, wenn Sie ihn für einen Ordner mit vielen Dateien ausführen. In der Testumgebung hat nur ein Ordner andere Berechtigungen als der Stammordner.

Formatierung der Ausgabe der Windows-Dateifreigabeberechtigungen in einem Bericht

Nachdem wir nun in der Lage waren, die Daten zu erzeugen, können wir mit der Präsentation des Berichts fortfahren, um die Ausgabe in einer lesbaren Form zu erstellen, die wir mit einem Entscheidungsträger in der Abteilung teilen können. Meiner Erfahrung nach wird der Bericht in der Regel an die Eigentümer der einzelnen Dateifreigaben und an einen Manager in der IT-Abteilung weitergeleitet. Der Einfachheit halber werden wir den Bericht als Excel-Tabelle exportieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder führen Sie den PowerShell-Befehl in einer Zeile aus, was sehr umfangreich wäre, oder Sie weisen die vorherige Ausgabe einer Variable zu und geben die Variable dann in einer Kalkulationstabelle aus. Da es sehr lange dauern kann, alle Berechtigungen für eine große oder komplexe Dateifreigabe zu erfassen, ist die Variablenzuweisung der beste Weg. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Daten prüfen können, bevor Sie den Bericht über die Windows-Dateiserver-Berechtigungen formatieren.