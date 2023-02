16 PowerShell-Befehle für das Netzwerk-Troubleshooting

Die Windows PowerShell hat die Windows-Befehlszeile revolutioniert. Vom Konfigurationsmanagement über die Softwareinstallation bis hin zum Scripting zählt die PowerShell zu den leistungsfähigsten Tools im Werkzeugkasten jedes Windows-Administrators. Außerdem eignet sich die PowerShell für die Verwaltung von Windows-Netzwerkeinstellungen und -diensten.

Dieser Artikel beschreibt 16 PowerShell-Cmdlets für das Netzwerk-Troubleshooting. Die erste Gruppe von Cmdlets zeigt, wie sich Netzwerkinformationen anzeigen lassen, so dass Admins überprüfen können, ob diese korrekt sind. Die zweite Gruppe behandelt die Namensauflösung, während die letzte Kategorie sich mit der Verwaltung von Netzwerkdiensten per PowerShell befasst.

Dieser Artikel dient nicht dazu, die PowerShell zu erlernen, fasst aber kurz zusammen, wie Sie Cmdlets ausführen. Die grundlegende PowerShell-Syntax folgt dem Schema Verb-Substantiv, gefolgt von möglichen Parametern. Get-Date beispielsweise zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Systems an.

Folgend finden Sie einige nützliche PowerShell-Tricks:

Anzeigen von Netzwerkeinstellungen

Die PowerShell unterstützt Admins bei der Anzeige oder Überprüfung vorhandener Netzwerkeinstellungen als Teil des Troubleshootings. Mit den folgenden Cmdlets wird die aktuelle Konfiguration angezeigt.

Get-NetIPAddress ( IP-Adresseinstellungen anzeigen)

Häufig besteht der erste Schritt beim Netzwerk-Troubleshooting darin, die IP-Adresskonfiguration des Hosts zu kontrollieren. Während viele Administratoren ipconfig nutzen, um diese Informationen anzuzeigen, erfüllt das Cmdlet Get-NetIPAddress denselben Zweck.

In Abbildung 2 sehen Sie als Ausgabe die gekürzte IPv6-Adresse des Systems.

Abbildung 2: Teilausgabe des Cmdlets Get-NetIPAddress.

Get-NetIPConfiguration ( IP-Adressdetails ausgeben)

Alternativ können Sie das Cmdlet Get-NetIPConfiguration verwenden, um Details zu den IP-Adresseinstellungen anzuzeigen. Ein wichtiges Merkmal dieses Cmdlets ist dessen Möglichkeit, gezieltere Informationen zu liefern. Abhängig von den Parametern, die Admins angeben, enthält die Ausgabe Informationen für bestimmte Schnittstellen und mit verschiedenen Details.

Abbildung 3 zeigt das Cmdlet in seiner Grundform.

Abbildung 3: Ausgabe des Cmdlets Get-NetIPConfiguration.

Beachten Sie die Werte InterfaceAlias und InterfaceIndex. Diese Werte sind gängige Bezeichner für den Verweis auf die Schnittstelle. Beispielsweise ist Get-NetIPConfiguration -InterfaceAlias Ethernet das Cmdlet für eine Schnittstelle mit dem Alias Ethernet. Admins können auch den Parameter -Detailed für zusätzliche Informationen hinzufügen. Es ist sogar möglich, die Parameter -InterfaceAlias und -Detailed zu kombinieren, um detaillierte Informationen zu einer bestimmten Schnittstelle zu erhalten.

Get-NetAdapter (Einstellungen der Netzwerkschnittstelle anzeigen)

Es kann hilfreich sein, spezifische Informationen über die Netzwerkkarte selbst statt über die ihr zugeordnete logische Adressierung anzuzeigen. Nutzen Sie das Cmdlet Get-NetAdapter, um die Attribute der Schnittstelle anzuzeigen. Dazu gehören Name, Beschreibung, Schnittstellenindex, Status, MAC-Adresse und Verbindungsgeschwindigkeit.

Abbildung 4 zeigt die Informationen zur Netzwerkschnittstelle.

Abbildung 4: Ausgabe des Cmdlets Get-NetAdapter.

4 und 5. Enable-NetAdapter und Disable-NetAdapter (Schnittstelle aktivieren und deaktivieren)

Sie stellen möglicherweise fest, dass ein anderer Administrator eine Netzwerkschnittstelle deaktiviert hat oder jemand die Schnittstelle als Failover konfiguriert und nicht reaktiviert hat. Dann lässt sich mit dem Cmdlet Enable-NetAdapter eine Schnittstelle wieder aktivieren. Das Deaktivieren der Schnittstelle erfolgt mit dem Cmdlet Disable-NetAdapter.

Im folgenden Beispielvideo sehen Sie, wie sich der Zustand des Adapters in der Statusspalte ändert. Achten Sie auch auf die Bestätigungsoptionen, die mit dem Cmdlet Disable-NetAdapter angezeigt werden.

Get-NetRoute (Routing-Tabelle anzeigen)

Wenn Admins sicher sind, dass die IP-Adresseinstellungen des Systems korrekt sind und die Netzwerkschnittstelle reagiert, müssen sie unter Umständen die Routing-Tabelle überprüfen. Statt des älteren Befehls route sollten Sie das Cmdlet Get-NetRoute verwenden.

In Abbildung 5 sehen Sie die Informationen der Routing-Tabelle auf einem Laborcomputer.

Abbildung 5: Ausgabe des Get-NetRoute-Cmdlets.

7 und 8. Test-Connection und Test-NetConnection (Konnektivität testen)

Der Ping-Befehl dürfte das am weitesten verbreitete Tool für das Netzwerk-Troubleshooting sein. Die PowerShell verfügt über ein eigenes Cmdlet für Ping: Test-Connection. Die Syntax und die Antworten sind ähnlich wie bei dem bekannteren Tool.

Abbildung 6 zeigt sowohl ping als auch Test-Connection, um die Netzwerkkonnektivität zu überprüfen.

Abbildung 6: Der Ping- und Test-Connection-Befehl im Vergleich.

Das Cmdlet Test-Connection bietet viele nützliche Parameter, die über die Funktionalität von Ping hinausgehen. Zwei nützliche Optionen sind -Quiet und die Möglichkeit, mehrere Verbindungen gleichzeitig zu testen.

Wie in Abbildung 7 zu sehen, wird im Quiet-Modus nur das Ergebnis des Verbindungstests angezeigt.

Abbildung 7: Die Ausgabe des Cmdlets Test-Connection -Quiet zeigt einen erfolgreichen Test.

Um mehrere Verbindungen zu testen, trennen Sie die Host-Namen oder IP-Adressen durch Kommas (Abbildung 8).

Abbildung 8: Die Ausgabe des Cmdlets Test-Connection im Quiet-Modus mit einem erfolgreichen und einem fehlgeschlagenen Check.

Admins können auch Test-NetConnection für ähnliche Diagnoseinformationen einsetzen.

Get-NetTCPConnection (Bestehende Verbindungen zum Server testen)

Eine weitere Konnektivitätsprüfung betrifft die Anzeige bestehender Verbindungen zum Server. Dazu dient das Cmdlet Get-NetTCPConnection, das den Befehl netstat ersetzt. Die Ausgabe dieses Befehls kann je nach den aktuellen Verbindungen zum System und den darauf laufenden Netzwerkdiensten sehr umfangreich sein.

Eine Möglichkeit, den Ergebnisbereich einzuschränken, besteht darin, die aktuellen Verbindungen anhand einer bestimmten Port-Nummer abzufragen. Vielleicht sind Admins an Ergebnissen zum TCP-Port 135 interessiert. In diesem Fall können sie den Parameter -LocalPort verwenden, wie in Abbildung 9 zu sehen ist.

Abbildung 9: Ausgabe des Cmdlets Get-NetTCPConnection, das Verbindungen zu Port 135 anzeigt.

Weitere Parameter sind -State und -RemoteAddress sowie eine Reihe anderer Optionen.