DNS-Server-Fehlerbehebung unter Linux und Windows

Die Namensauflösung ist ein wichtiger Bestandteil moderner Netzwerke. Services für die Namensauflösung liefern Namen, die sich Menschen im Gegensatz zu IP-Adressen leicht merken können.

Die Namensauflösung benutzt einen Adress (A) Record, um Namen mit IPv4-Adressen zu verknüpfen und einen Quad-A (AAAA) Record, um Namen mit IPv6-Adressen zu verbinden.

Endbenutzer verlassen sich auf die Namensauflösung, um Webseiten zu besuchen. Computertechniker können Namen verwenden, um Netzwerkdrucker oder -laufwerke zuzuordnen, und Systemadministratoren können sich aus der Ferne über Namen mit Servern oder VMs verbinden.

Damit Sie bei der Namensauflösung auf Fehlersuche gehen können, müssen Sie die Technologie zunächst verstehen. Der erste Artikel dieser Serie definiert Namensauflösung und bietet Beispiele für Funktionen wie die hosts-Datei und DNS. Der zweite Artikel befasst sich mit der Problembehebung bei der Namensauflösung aus Sicht des Clients . Hier kommen Tools wie Ping, Nslookup, host und dig zum Einsatz.

Dieser Artikel befasst sich mit der Fehlersuche bei DNS-Services am Server. Speziell geht es darum, den Status des Services und die primären Konfigurationsdateien zu überprüfen. Das gilt sowohl für Linux- als auch Windows-DNS-Server.

Zone-Dateien enthalten die eigentlichen Einträge der Ressourcen, die einen speziellen Hostnamen an die IP-Adresse binden. Zone-Dateien finden Sie normalerweise unter /var/cache/bind . Standard-Ressourcen-Records, etwa Start of Authority (SOA) und Name Server (NS) Records werden hier gespeichert, zusammen mit A und Pointer (PTR) Records, die für Anfragen zur Namensauflösung genutzt werden. Löst der Server Anfragen für mehrere Zones auf, hat jede Zone eine eigene Datei.

Fehlersuche bei Windows-basiertem DNS

Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) integrieren mehrere Dienste, um Sicherheit und vereinfachtes Management zu bieten. Zunächst einmal gibt es DNS AD integrierte Zones. Mit der Funktion können Sie die DNS-Datenbank mit der AD-Datenbank replizieren – ein umfassenderes Design für die Replikation. Der zweite Service ist ein dynamisches Update von A und PTR Records via Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP registriert den Hostnamen und die IP-Adresse des Clients bei DNS, nachdem eine IP-Adresse zugewiesen wurde. Damit wird hoffentlich sichergestellt, dass die DNS-Zone auf dem aktuellen Stand ist. Weil die drei Services zusammenarbeiten, ist es oftmals sinnvoll, sie auf dem gleichen Server zu betreiben.

Fehlerbehebung bei der Namensauflösung enthält zwangsläufig auch AD DS und DHCP. Beachten Sie das, wenn Sie Nachrichten des Ereignisprotokolls durchlesen oder den Problemen bei der Namensauflösung auf den Grund gehen wollen.

Es gibt verschiedene Optionen für die Konsole und Windows PowerShell cmdlets für die Fehlerbehebung von DNS.

Stellen Sie sicher, dass DNS installiert ist

Abbildung 4: Zugriff auf die DNS-Konsole aus dem Tools-Menü des Server-Managers.

Im ersten Schritt versichern Sie sich, dass DNS installiert ist. Überprüfen Sie dafür den Server Manager oder die Services-Konsole. Fügen Sie die DNS Role hinzu, falls das notwendig ist und konfigurieren Sie den Server als Teil der AD-Domäne.

Abbildung 5: Zugriff auf die DNS-Server-Einstellungen aus der Dienste-Konsole.

Alle Services, inklusive DNS, sind in der Dienste-Konsole im Tools-Menü des Server Manager zu finden. Administratoren können den Status des Services überprüfen und ihn dann aus dieser Konsole neu starten.

2. Zones überprüfen

Öffnen Sie die Konsole DNS Manager (DNS im Tools-Menü), um existierende Zonen anzuzeigen und zu verwalten. Administratoren können hier auch neue Zonen erstellen. Ferner können Sie Konfigurationen wie Zone-Replikation, Security-Einstellungen und Forwarding verwalten.

Abbildung 6: Die Konsole für den DNS-Manager zeigt existierende Zonen.

3. Verwenden Sie die PowerShell, um Fehler in Konfigurationen zu finden

Solange Administratoren die entsprechenden cmdlets, Parameter und Kommandozeilenumgebungen wie die PowerShell kennen, sind sie damit häufig effizienter und schneller als mit einem GUI . Der offensichtliche Vorteil der Kommandozeile ist Scripting. Administratoren können sogar eigene Scripte für die Fehlersuche bei der Namensauflösung erstellen.

Es gibt diverse cmdlets, die bei der Fehlersuche und beim Reporting für DNS helfen. Das ist speziell nützlich, um Records aus der Zone zu zeigen. Sie können damit bestätigen, dass der DNS-Server den Namen für die entsprechende Anfrage auflösen kann.

Hier sind einige Beispiele, wie Sie mit der PowerShell Fehlersuche betreiben oder Informationen erhalten können.

Löschen Sie den DNS Resolver Cache mit diesem cmdlet:

> Clear-DnsServerCache

Verwenden Sie das folgende cmdlet, um Ressourcen-Records von den Servern zu erhalten und zu bestätigen, dass der Record existiert:

> Get-DnsServerResourceRecord -ComputerName DC1 -ZoneName myzone.local

Erhalten Sie A Records vom speziellen DNS-Server, indem Sie den Parameter -RRType A hinzufügen:

> Get-DnsServerResourceRecord -ComputerName DC1 -ZoneName myzone.local -RRType A

Abbildung 7: Das cmdlet Get-DnsServerResourceRecord zeigt Zone-Informationen und Ressource-Records

4. Überprüfen Sie die DNS-Konfiguration

Öffnen Sie im Server Manager das Menü Tools und wählen DNS aus, um die Konsole DNS Manager zu öffnen. Administratoren können sich über die Nodes alle DNS Zones anzeigen lassen, die der Server kennt. Hier sind einige Bereiche, die Sie je nach Fehlersuche überprüfen können:

Überprüfen Sie, ob die korrekten Zones aufgelistet sind.

Suchen Sie nach Tippfehlern in den statischen Ressourcen-Records.

Überprüfen Sie, dass die korrekten Ressourcen-Records für A und PTR existieren.

Prüfen Sie nach, ob die Firewall DNS Traffic erlaubt.

Administratoren können mit der DNS-Konsole auch die Zonen-Eigenschaften überprüfen, etwa Aufraümen und Weiterleitung. Die Einstellungen beeinflussen, wie DNS-Anfragen zur Namensauflösung verarbeitet.

Aufräumen (Scavenging) hilft bei der Bereinigung der DNS-Einträge. In AD-Umgebungen erstellen Windows-Clients oder DHCP-Server dynamisch A- und PTR-Ressourcen-Records. Kümmert sich niemand darum, steigt die Anzahl der Einträge, sofern alte nicht gelöscht werden. Deswegen gibt es bei DNS Eigenschaften wie Alterung und Aufräumen.

Alterung identifiziert Einträge, die ein gewisses Alter erreicht haben. Diese Datensätze sind als veraltet gekennzeichnet und werden nach einem bestimmten Zeitintervall entfernt (Aufräumen). Stellen Sie sicher, dass das Aufräumen auf einem DNS-Server in der Zone aktiviert ist, damit die Zone eine überschaubare Größe behält.

Abbildung 8: Konfigurieren Sie Alterung und Aufräumen, um veraltete Ressourcen-Records zu löschen.

Die Weiterleitung (Forwarding) schickt nicht aufgelöste Anfragen an einen anderen Server. Die Konfiguration isoliert interne DNS-Server, die wahrscheinlich mit AD-Domain-Controllern (DC) gekoppelt sind. Sie haben keinen direkten Zugriff auf das Internet. Stattdessen befindet sich ein designierter DNS-Server im entsprechenden Subnet oder einer DMZ und ist so mit dem Internet verbunden.

Abbildung 9: Konfigurieren Sie einen oder mehrere Weiterleitungen, damit DNS Anfragen direkt an spezielle Server schicken kann.

Eine weitere Einstellung, die Sie prüfen sollten, ist Bedingte Weiterleitung. Bei der bedingten Weiterleitung für DNS können Sie bestimmte Domain-Namen mit bekannten DNS-Servern verknüpfen. Erhält ein DNS-Server eine Anfrage für den entsprechenden Domain-Namen, wird die Anfrage direkt zum angegebenen DNS-Server geschickt und nicht erst durch mehrere andere Server. Stellen Sie sicher, dass alle Domain-Namen an dieser Stelle korrekt sind und dass die entsprechenden IP-Adressen für die DNS-Server hinterlegt wurden.

5. Die Zone neu laden

Versuchen Sie im Anschluss die Zone neu zu laden. Administratoren können außerdem den DNS-Service neu starten. Beachten Sie allerdings, dass damit auch AD DS neu startet und das könnte sich auf Client-Systeme auswirken. Es wird davon ausgegangen, dass sich mindestens zwei AD DCs am Standort befinden. Damit federn Sie den Effekt ab, dass ein DC temporär nicht verfügbar ist.

6. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll

Überprüfen Sie im Anschluss die DNS-Logs im Ereignisprotokoll. Administratoren müssen sich vielleicht die AD-DS-Ereignisse anschauen und möglicherweise auch die DHCP-Ereignisse und nicht nur die DNS-Einträge. Suchen Sie nach Einträgen, die auf Probleme hinweisen, wenn DNS startet. Wichtiger ist noch, dass Sie DNS und AD DS auf Fehler bei der Replikation überprüfen.

Abbildung 10: Das Ereignisprotokoll zeigt DNS-Nachrichten und zugehörige AD- und DHCP-Einträge.

Windows bietet mehrere DNS Service Interfaces. Administratoren können den Service mithilfe der Dienste-Konsole verwalten. Bei der DNS-Fehlersuche werden Sie sich aber wahrscheinlich meistens in der Konsole DNS-Manager aufhalten. Diese Konsole stellt Zonen-Management zu Verfügung, zeigt Ressourcen-Records an und Sie können die Einstellungen des Services modifizieren, etwa Aufräumen und Weiterleiten. In AD integrierte Zones verbessern die Sicherheit und die Performance der DNS-Zonen-Replikation. Außerdem ist eine engere Zusammenarbeit zwischen DNS und DHCP möglich. Vergessen Sie also nicht, AD-Replikation und DHCP-Einstellungen zu überprüfen, wenn Sie Fehlersuche bei DNS betreiben.