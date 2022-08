Wie die Namensauflösung im Netzwerk funktioniert

Die Namensauflösung dient dazu, Namen von Rechnern in IP-Adressen zu übersetzen. Es handelt sich um einen der wichtigsten Dienste in einem Netzwerk.

Menschen verstehen beschreibende Namen, aber die Netzwerkkommunikation erfordert Adressen, die man sich nur schwer merken kann. Während es für Netzwerkadministratoren sehr einfach ist, sich mit webserver3 zu verbinden, benötigt ein Computer die IP-Adresse des Zielservers, um eine Kommunikation aufzubauen.

Dieser Artikel befasst sich mit den Host-Identitäten im Netzwerk und dem Prozess der DNS-Namensauflösung (Domain Name System). Die nächsten beiden Artikel dieser Reihe behandeln das Troubleshooting aus Sicht von Clients und DNS-Servern.

In den meisten Fällen besteht der Prozess der Namensauflösung darin, einem bekannten Host-Namen eine unbekannte IP-Adresse zuzuordnen, etwa wenn ein Administrator den Befehl ping webserver3 absetzt. Der Ping muss an eine IP-Adresse gesendet werden, aber der Admin kann sich den beschreibenden Namen webserver3 leichter merken.

Die Hosts in einem TCP/IP -Netzwerk besitzen mehrere Identitäten. Netzwerkgeräte nutzen diese Identitäten, um Daten an die richtigen Hosts zu übermitteln.

Wenn ein Benutzer einen Host-Namen als Teil eines Befehls eingibt, zum Beispiel ping webserver3 , fragt das System den DNS-Server nach der IP-Adresse von webserver3. Die Adresse wird in einem A Record gespeichert, so dass der DNS-Server mit der IP-Adresse von webserver3 antworten kann.

DNS-Abfrage über das Internet

Die grundlegende Idee gilt auch für internetbasierte Ressourcen, aber der Prozess ist komplexer. Internetnamen sind hierarchisch in Domänen unterteilt, beginnend mit der Route-Ebene – dargestellt durch einen einzelnen Punkt. Danach folgen die Top-Level-Domänen, wie com, de, org etc. Anfragen zur Namensauflösung werden von einer Ebene zur nächsten weitergegeben, bis der Name aufgelöst oder festgestellt wird, dass er sich nicht auflösen lässt.

Abbildung 7: Wireshark-Paketmitschnitt, der eine DNS-Antwort auf eine Anfrage zur Namensauflösung für getfedora.org zeigt.

Internetnamen sind im Grunde Pfade von einer Domäne zur nächsten. Zum Beispiel wird der Name webserver3.example.com von rechts nach links gelesen als „gehe zu com, finde example und finde dann webserver3“. Diese Namenskonvention wird als Fully Qualified Domain Name bezeichnet.