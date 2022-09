20 systemctl-Befehle für System- und Servicemanagement

Mit Cloud-Umgebungen arbeiten heutzutage mehr Systemadministratoren als jemals zuvor und sie müssen diverse System- und Servicemanagement-Aufgaben erfüllen.

Der Befehl systemctl kümmert sich sowohl um die System- als auch um die Servicekonfiguration. Administratoren können das Betriebssystem verwalten und den Status der Services kontrollieren. Außerdem eignet sich sytemctl für die Problemsuche und grundlegendes Performance Tuning.

Hier sind 20 Optionen, wie man den Befehl systemctl einsetzt, um Linux-Systeme besser zu verstehen und zu verwalten.

Hinweis: Viele moderne Linux-Distributionen deaktivieren das Administrator-Konto root. In diesem Fall können Administratoren die nachfolgenden Befehle mit einem vorangestellten sudo ausführen.

Es gibt viele Unterbefehle für systemctl und in diesem Beitrag finden sie einige davon. Wollen Sie alle Unterbefehle sehen, versuchen Sie diesen Trick: Tippen Sie systemctl ein, geben Sie ein Leerzeichen ein und drücken danach Tab doppelt (Standard für Bash-Fertigstellung). Nun sehen Sie eine Liste mit allen Unterbefehlen.

In diesem Zusammenhang steht System-Management für Konfiguration des Betriebssystems. Sprechen wir von systemctl , beinhaltet das auch Optionen für Start und Herunterfahren des Systems.

Um das System über die dafür zuständige Schnittstelle (Advanced Configuration and Power Interface) herunterzufahren, führen Sie diesen Befehl aus:

3. Standard der Anzeige

Linux-Server booten normalerweise in die Kommandozeile (CLI), was bei systemd die Einstellung multi-user.target ist. In vielen Fällen bevorzugen Administratoren allerdings das GUI (graphical.target).

Den momentanen Standard können Sie sich wie folgt anzeigen lassen:

# systemctl get-default