5 wichtige Netzwerkbefehle für Linux und Windows

Heute arbeiten Administratoren mehr als jemals zuvor mit verschiedenen Plattformen. Sie haben es mit Windows-Arbeitsplätzen, Linux-Servern und macOS-Laptops zu tun. Die Vielzahl der Umgebungen kann überwältigend sein.

Cloud Computing und Container setzen die Messlatte nochmals ordentlich höher. Administratoren können sich nicht immer die Kommandozeilenbefehle der entsprechenden favorisierten Plattformen merken, ganz zu schweigen von anderen Betriebssystemen. Fügen Sie dem Mix Cloud Computing hinzu, wird es noch schwieriger.

In diesem Artikel finden Sie eine Liste mit populären Befehlen, um Netzwerkservices zu verwalten – organisiert nach Aufgabe und nicht nach Plattform. Zunächst wird die Aufgabe vorgestellt und danach die Standardbefehle für Linux und Windows behandelt, um den Service oder das Dienstprogramm zu managen. Das Ziel ist es, eine plattformübergreifende Referenz zur Verfügung zu stellen, die allen Administratoren hilft.

Zunächst zeigen wir Befehle, die das System identifizieren, danach solche zum Lease-Management für Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Im Anschluss geht es um das Anzeigen der Netzwerkverbindungen und das Testen der Namensauflösung. Schlussendlich behandeln wir Kommandos, um Netzwerkverbindungen in physischen und virtuellen Netzwerken zu testen, um die richtige Konfiguration zu verifizieren und um Verbindungsprobleme zu lösen.

1. Das System identifizieren

Einer der wichtigsten Befehle, um das lokale System zu identifizieren, ist der Befehl hostname. Er funktioniert sowohl auf Linux- als auch Windows-Systemen. Das ist nicht sehr spannend, aber zumindest konsistent.

Eine weitere häufige Aufgabe ist das Anzeigen der IP-Adresse eines Systems. Bei Linux hat sich das in den vergangenen Jahren geändert, vom Befehl ifconfig zu ip – genauer gesagt ip addr. Auf einer normalen Kommandozeile unter Windows zeigt ipconfig die allgemeinen IP-Adressinformationen an. Administratoren können in einem PowerShell-Fenster aber auch das Cmdlet Get-NetIPAddress ausführen.

Linux-Befehle:

hostname

ip addr

Alter Linux-Befehl:

ifconfig

Windows-Befehle:

hostname

ipconfig

Get-NetIPAddress