Wie Sie Windows-Versionen über das Netzwerk abfragen

In vielen Fällen ist es notwendig, dass Admins die genaue Version der installierten Windows-Variante abfragen, zum Beispiel zur Installation von Updates, zum Schließen von Sicherheitslücken oder zur Migration. Es stehen dazu verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Wenn Admins die installierte Windows-Version von Arbeitsstationen und Servern im Netzwerk herausfinden wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nutzen Unternehmen zum Beispiel Active Directory, sind alle Mitgliedsserver und -Computer als Objekt in Active Directory zu finden. Im Tool Active-Directory-Standorte und -Dienste (dsa.msc) sind die Computerobjekte standardmäßig bei Computers zu finden. In den Eigenschaften des Computerobjekts finden Sie die Registerkarte Betriebssystem.

Active Directory als Informationsquelle nutzen

Für flächendeckende Abfragen kann Active Directory die Host-Namen liefern. Die Kombination aus Get-ADComputer und WMI führt zu automatisierten Reports:

Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=Clients,DC=joos,DC=int" | ForEach-Object { $name = $_.Name Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem -ComputerName $name | Select-Object @{Name='Computer';Expression={$name}}, Caption, Version }

Der Befehl greift auf alle Computerobjekte in der OU Clients zu und kombiniert diese mit einer WMI-Abfrage pro Host. Die Ausführung aller Befehle setzt korrekt konfigurierte Firewall-Einstellungen voraus. Für WMI muss DCOM freigeschaltet sein, Get-CimInstance benötigt TCP-Port 5985 für HTTP beziehungsweise 5986 für HTTPS. PowerShell-Remoting verlangt zusätzlich, dass der Dienst WinRM aktiv läuft.