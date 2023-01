Wie Sie Nmap zur Netzwerkdokumentation nutzen können

Üblicherweise ist Nmap vor allem unter Sicherheitsaspekten interessant. Doch man sollte auch daran denken, dass das Toll sich ebenfalls für alltägliche Admin-Aufgaben hervorragend eignet.

Beispielsweise unterstützt Nmap Folgendes:

Wie lässt sich Nmap also nutzen, außer für die Sicherheit? Indem Sie ein Netzwerk inventarisieren und dokumentieren, ermöglichen Sie die Durchführung von Audits und die Nachverfolgung von Lizenzierungsunterlagen, ein genaues und effizientes Konfigurationsmanagement sowie eine solide Referenz für die Fehlersuche.

Dieser Artikel erläutert einige Optionen und Tricks, um Nmap für nicht sicherheitsrelevante Aufgaben einzusetzen. Er beginnt mit einem kurzen Überblick über die grundlegende Verwendung von Nmap und zeigt dann, wie sich Ergebnisse in Dateien ausgeben lassen. Außerdem geht er auf die Verwendung von Zenmap sowie einige Besonderheiten von Ansible ein.

In einigen Fällen reichen die obengenannten einfachen Optionen für Ihre Bedürfnisse aus. Möglicherweise benötigen Sie jedoch mehr Details oder möchten die Ausgabe zur besseren Darstellung oder zum Parsen aufbereiten. Als Nächstes befassen wir uns mit der Ausgabe von Nmap-Ergebnissen in andere Formate.

Die Ausführlichkeit der Ausgabe lässt sich mit den Optionen -v oder -vv (Abkürzung für very verbose , also sehr ausführlich ) steuern. Beachten Sie, dass eine höhere Ausführlichkeit auch die Scanzeit verlängert.

Die meisten Netzwerkinventare benötigen keine Liste der erkannten Ports . Diese Information können Sie also weglassen, damit der Scan effizienter wird:

Je nach Größe des Subnetzes kann dieser Scan eine Weile dauern. Wenn Sie mehrere Subnetze gleichzeitig scannen müssen, setzen Sie ein Leerzeichen zwischen die einzelnen Netzwerk-IDs, etwa so:

Nachdem wir nun die Grundlagen der Verwendung von Nmap erläutert haben, geht es um die Frage, wie Sie mit den Ergebnissen weiterarbeiten können. Die Nmap-Ausgabe, insbesondere auf der Kommandozeile , ist nicht besonders benutzerfreundlich, wenn man mit vielen Hosts zu tun hat und eine leicht verständliche Dokumentation erstellen muss. Zuerst müssen Sie die Ergebnisse in eine Datei schreiben, und dann müssen Sie diese Datei weiterverwenden.

Wenn Sie die grafische Nmap-Bedienoberfläche Zenmap verwenden, können Sie die Scanergebnisse als XML-Datei speichern und die Datei in einem Browser öffnen.

Etliche Programme können XML einlesen und damit arbeiten. Zum Beispiel sind Microsoft Excel und Visual Studio Code in der Lage, XML-Daten zu importieren und anzuzeigen. XML ist universell und lässt sich meist viel einfacher handhaben als für den grep-Befehl aufbereitete Ergebnisse. Da die XML-Resultate hilfreich sein können, sollten Sie sich auf der Nmap-Website weiter informieren.

Anschließend müssen Sie die XML-Datei in HTML umwandeln. Verwenden Sie dazu diesen Befehl:

Nmap kann Ergebnisse in ein XML -File schreiben, ein Format, das verschiedene Programme lesen und interpretieren können. Die XML-Option lautet - oX und sieht folgendermaßen aus:

Ausgabe in XML

Sie können dann mit grep nach Strings wie up suchen, um die Resultate besser zu filtern.

Nmap bietet mehrere Optionen, um Ergebnisse in Dateien auszugeben. Die erste basiert auf der Option -oG , die Ergebnisse in einem Format liefert, das für die Arbeit mit dem grep-Befehl ausgelegt ist. Hier ein Beispiel:

Es ist etwas aufwendig, aber möglich, eine CSV-Datei zu erzeugen, die Sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie LibreOffice Calc öffnen können. Auf GitHub lassen sich diverse Python -Programme finden, die dieselbe Aufgabe erfüllen. Oder suchen Sie nach Online-Tools zur Konvertierung von XML in CSV.

Das Ergebnis zeigt nur IP-Adressen und Fully Qualified Domain Names an.

Sie können auch den gesamten Scan speichern, indem Sie das Menü Scan öffnen und erst den Befehl Save und dann Save as wählen. Wenn Sie die Datei später in Nmap öffnen, ist die visuelle Topologie immer noch interaktiv.

In der Topologieansicht können Sie das Netzwerkdiagramm in verschiedenen Bildformaten speichern. Berücksichtigen Sie dabei, dass das Bild nicht mehr dynamisch ist. Trotzdem ist dies eine hervorragende Funktion, um die Netzwerkdokumentation mit Diagrammen zu ergänzen.

In Abbildung 6 sehen Sie einen schnellen Scan eines kleinen Netzwerks in der Topologieansicht.

Scans zur Inventarisierung und Erkennung für Ansible

Ansible ist im Vergleich zu Tools wie Nmap ein relativer Newcomer in diesem Bereich, aber man erkennt schnell seine Bedeutung. Ansible ist ein Tool für das Konfigurationsmanagement, das Administratoren eine umfassende Möglichkeit bietet, um gewünschte Einstellungen zu erzwingen. Allerdings muss Ansible seine Zielknoten kennen, damit es sie finden und konfigurieren kann. Nmap und Ansible bilden eine natürliche Partnerschaft – Ersteres, um Hosts zu finden, und Letzteres, um sie zu konfigurieren.

Ansible verwendet YAML-Dateien, um Konfigurationen zu verwalten. Ein Nmap-Modul und zusätzliche Anleitungen sind auf der Ansible-Webseite verfügbar.

Indem Administratoren per Nmap scannen und die Ergebnisse in Ansible nutzen, um Hosts gezielt zu erfassen, können sie sicherstellen, dass die Hosts im Netzwerk gemäß den Sicherheitsstandards konfiguriert sind. Ansible verbindet sich über Secure Shell, so dass eine der einfachsten Möglichkeiten, die beiden zu kombinieren, darin besteht, mit Nmap nach Port 22 zu scannen.