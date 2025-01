IP-Adresskonflikte: Ursachen, Diagnose und Lösungen

IP-Adresskonflikte sind eine Herausforderung für Netzwerkadministratoren. Sie treten normalerweise auf, wenn zwei Geräte im selben Netzwerk dieselbe IP-Adresse verwenden. Die Folge ist, dass eines oder beide Geräte die Verbindung verlieren, bis der Konflikt gelöst ist. IP-Adresskonflikte werden häufig durch Konfigurationsfehler verursacht. Dazu gehören:

IP-Adresskonflikte erkennen und lösen

Die Symptome bei einem IP-Adresskonflikt sind keineswegs so eindeutig, wie man meinen möchte. So kann ein Computer keinen Netzwerk- oder auch nur keinen Internetzugriff oder es kann beides zutreffen. Das Problem kann nur sporadisch auftreten oder dauerhaft sein. Dies liegt einerseits daran, dass die Geräte mit identischer IP-Adresse gleichzeitig im Netzwerk aktiv sein müssen und andererseits am Betriebssystem. Windows versucht beispielsweise, einen IP-Adresskonflikt stillschweigend per Autokonfiguration zu beheben, selbst wenn der Computer für eine statische IP-Adresse konfiguriert wurde. Abbildung 1 zeigt einen Screenshot von ipconfig vor und nach dieser Autokonfigurationsphase. Der WLAN-Adapter wurde manuell auf die bereits von einem anderen aktiven Gerät verwendete IPv4-Adresse 192.168.178.95 konfiguriert. Oben in Abbildung 1 hat der Adapter deshalb noch keinen Netzwerkzugriff, kurz später unten hat die Windows-Autokonfiguration ihm dann die freie IP-Adresse 192.168.178.134 zugeordnet. Während des Vorgangs wechselte das WLAN-Symbol in der Taskleiste mehrmals von Getrennt zu Verbunden.

Abbildung 1: Windows versucht selbst bei konfigurierter statischer IP-Adresse per Autokonfiguration eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Wenn ein Gerät keine Netzwerkverbindung mehr hat, erhalten Sie im besten Fall eine entsprechende Fehlermeldung beim Bootvorgang, die je nach Betriebssystem nichtssagend wie Kein Netzwerkzugriff oder detailliert wie Es besteht ein IP-Adressenkonflikt mit einem anderen System im Netzwerk oder ähnlich lauten kann. In unserem Testszenario arbeitete Windows abgesehen von dem wechselnden WLAN-Symbol in der Taskleiste allerdings stillschweigend.

Wenn Sie dagegen sicher sind, dass ihr Netzwerk und die verbundenen Geräte ihre IP-Adresse automatisch per DHCP beziehen (das sollte der Normalfall sein), könnte eine Fehler im DHCP-Server vorliegen. Lesen Sie dazu unseren Beitrag zum Troubleshooting bei DHCP-Serverfehlern.

Ein schneller Test oder sogar Lösung könnte hier auch sein, dem Gerät eine andere IP-Adresse zuweisen zu lassen. Wir zeigen das am Beispiel von Windows. Die Befehlsfolge dazu im Terminal lautet:

ipconfig /release



ipconfig /renew

Eine Anleitung für macOS finden sie hier bei Apple.

Die aktuelle IP-Adresse ihres Computers finden sie leicht heraus. Das geht bei Windows mit der Eingabeaufforderung (Terminal) mit dem Befehl ipconfig und unter Linux mit ip a. Bei macOS lautet der Befehl ifconfig.

Abbildung 2: Kostenlose Tools wie der Angry IP Scanner durchsuchen das Netzwerk nach aktiven Geräten und geben unteranderem eine Liste mit deren IP- und MAC-Adressen aus.

Nachdem Sie nun die IP-Adresse des gestörten Computers kennen, wechseln sie zu einem Gerät ohne Probleme. Dort können Sie mit einem kostenlosen Tool wie Nmap, Angry Ip Scanner oder Advanced IP Scanner das gesamte Netzwerk nach aktiven Geräten durchsuchen lassen. Halten Sie in der Ergebnisliste des Tools Ausschau nach der IP-Adresse, die Sie bei dem Gerät mit dem Netzwerkproblem ermittelt haben. So können Sie das Gerät mit derselben identifizieren und die beschriebenen Maßnahmen einleiten.