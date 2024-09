Der Angry IP Scanner (oder einfach ipscan) ist ein Open-Source-Programm und damit kostenlos für jeden zu nutzen. Mit der Software für Windows, Linux und MacOS können Sie einen festlegbaren IP-Bereich Ihres Netzwerks nach aktiven Geräten durchsuchen lassen.

Wie und nach welchen Informationen gesucht werden soll, legt der Anwender per Fetcher (Menü Werkzeuge/Fetcher) fest. Voreingestellt sind die Fetcher IP, Ping, Hostname und Port. Sie können jedoch weitere Fetcher wählen, unter anderem NetBIOS-Info, MAC-Adresse, Herstellerzuordnung für die MAC-Adressen und mehr (siehe Abbildung 1)

Findet der Netwerk-Scanner an einer IP-Adresse nichts, wird sie mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Identifiziert das Tool dagegen ein Gerät, erhält die IP einen blauen Punkt. Verfügt der Treffer außerdem noch über offene Ports, wird das mit einem grünen Punkt signalisiert.

Beim Scannen eines großen IP-Bereichs kann die Ergebnisliste trotz farblicher Kennzeichnung schnell unübersichtlich werden, vor allem wenn man sich eigentlich nur für die (möglicherweise verstreuten) aktiven Geräte interessiert. Zur besseren Übersicht lässt sich Angry IP Scanner aber so einstellen, dass Alle gescannten Hosts, Nur lebende Hosts oder nur Hosts mit offenen Ports gesucht werden (Menü Werkzeuge/Einstellungen im Reiter Anzeigen). Für unseren Screenshot in Abbildung 1 haben wir in der Ergebnisliste nur die aktiven Hosts anzeigen lassen (Nur lebende Hosts).

Abbildung 1: Mit dem Angry IP Scanner können Sie Geräte in Ihrem Netzwerk suchen und identifizieren.

Die Scan-Ergebnisse können Sie in den Formaten TXT, CSV, XML und LST exportieren und auch importieren. Beim Import erfolgt automatisch ein neuer Scan. Die LST-Datei enthält eine Liste mit den zu einer IP-Adresse gefundenen Ports, wenn die Port-Filterung beim Scannen aktiv war.

Mit einer IP-Adresse lassen sich direkt aus Angry IP Scanner heraus Aktionen durchführen, beispielsweise um einen Webbrowser mit der IP zu öffnen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste über dem Eintrag und wählen in dem eingeblendeten Menü unter Öffnen die gewünschte Aktion.