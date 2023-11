Wie Sie mit Angry IP Scanner Netzwerkaudits durchführen

IP-Adress-Scanner sind nützliche Tools für die Netzwerkverwaltung, die IP-basierte Geräte in einem Netzwerk ermitteln. Scanner liefern Informationen wie die Anzahl der Geräte, Gerätekonfigurationen und die Netzwerkstruktur.

Scanner können verschiedene Arten von Informationen erfassen, die für Netzwerkaudits und die Netzwerkdokumentation hilfreich sind. Hierbei fallen in der Regel unter anderem folgende Daten an:

Administratoren nutzen diese Informationen, um sich ein genaueres Bild vom Aufbau des Netzwerks zu machen.

Angry IP Scanner ist ein plattformübergreifender Scanner, der das Erfassen und Reporting von Netzwerkinformationen vereinfacht. Administratoren schätzen das Tool wegen seiner einfachen Handhabung, Portabilität und Erweiterbarkeit.

Dieser Artikel erläutert die Einsatzmöglichkeiten von Angry IP Scanner, einschließlich der Installation unter Windows, Linux und macOS. Zudem zeigen wir, wie sich grundlegende Scans durchführen und die Ergebnisse anpassen lassen

Hier kommt Angry IP Scanner ins Spiel. Angry IP Scanner setzt auf eine intuitiv bedienbare grafische Oberfläche. Das Tool bietet alle grundlegenden Informationen auf einen Blick, so dass man keine Anpassungen vornehmen oder sich großartig einarbeiten muss. Es ist ein nützliches Werkzeug für einen schnellen, aber gründlichen Blick auf ein Netzwerk, ein Netzwerksegment oder eine Gruppe von IP-Adressen. Seine Erweiterbarkeit erlaubt zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, Angry IP Scanner bringt aber auch standardmäßig bereits alles Notwendige mit.

Prüfen Sie die Ergebnisse, wenn der Scan abgeschlossen ist. Ihnen stehen zwei Informationsquellen zur Verfügung. Die erste ist die einfache Ergebnisliste. Sie besteht aus allen IP-Adressen und deren Statusangaben, die der Scanner erkannt hat. Diese Ergebnisse werden in einer übersichtlichen Tabellenform im Hauptfenster angezeigt.

Angry IP Scanner zeigt eine Zusammenfassung an, nachdem die Scanergebnisse vorliegen.

Achtung: Obwohl Angry IP Scanner nicht als Sicherheits-Tool angeboten wird, denken Sie daran, dass Ihr Netzwerksicherheitsteam IP-Scans möglicherweise als Bedrohung einstuft. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Erlaubnis haben, solche Tools im Unternehmensnetzwerk auszuführen, bevor Sie Scans starten. Informationen zur Rechtslage finden Sie in unserem Beitrag Pentest: Arp-Scan, Nmap und Metasploit effektiv kombinieren .

Klicken Sie auf den Start-Button, um einen Scan durchzuführen. Angry IP Scanner ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, aber es ist trotzdem von Vorteil, einen relativ kleinen Adressbereich während des Lernprozesses festzulegen. Wählen Sie nur ein einziges Segment – eines, mit dem Sie bereits vertraut sind –, so dass Sie wissen, um welche Geräte es sich handelt, die Angry IP Scanner meldet. Sie können einen laufenden Scan mit dem Stop-Button unterbrechen.

Feeder werden in Angry IP Scanner die Quellen für IP-Adress-Scans genannt. Die Benutzeroberfläche bietet dafür die folgenden drei Optionen:

Sie können auch eine IP-Adresse oder ihre Details per Copy-and-paste in ein Helpdesk-Ticket, eine Dokumentation, Präsentation oder ein anderes Ziel übernehmen.

Sie können Ihre kompletten Scanergebnisse mit der Exportfunktion speichern. Wählen Sie im Scan-Menü die Option Alles exportieren , und speichern Sie die Ergebnisse als Text- , CSV-, XML- oder einfache Listendatei. Auf diese Weise können Sie Scans für künftige Vergleiche archivieren und so feststellen, wie sich die Netzwerkgeräte in einem Segment im Laufe der Zeit verändert haben.

Angry IP Scanner bietet mehrere Optionen zum Speichern von Scanergebnissen. Sie können den gesamten Scan oder einzelne IP-Informationen sichern. Es lassen sich außerdem Scanparameter speichern, so dass Sie Scans regelmäßig wiederholen können, ohne sie jedes Mal anpassen zu müssen. Dies ermöglicht auch sofortige Verbindungen.

Verbindungen öffnen

Wenn Sie in den Scanergebnissen mit der rechten Maustaste auf eine IP-Adresse klicken, öffnet sich ein Menü, über das sich Verbindungen unter anderem per HTTP, FTP und SMB (Server Message Block) zu der ausgewählten Adresse aufbauen lassen. Dadurch können Sie ein Gerät per Scan finden und sich direkt mit ihm verbinden – eine äußerst praktische Sache.