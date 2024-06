Finanzprozesse mit Cloud-ERP neu gestalten

Der Einsatz von Cloud-ERP zur Zusammenführung unterschiedlicher Finanzsysteme kann sich lohnen, wie einige CFOs aus erster Hand erfahren.

Viele Führungskräfte von Unternehmen standen Cloud-ERP für Finanzprozesse laut John Harrison, Managing Director bei Protiviti, bisher skeptisch gegenüber. Zu den Bedenken gehören unter anderem die funktionale Reife, die OpEx- beziehungsweise CapEx-Behandlung von Abonnements und Implementierungskosten, Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften sowie die direkte Kontrolle.

In dem Maße, wie sich die Angebote verbessern und sich die Vorschriften weiterentwickeln, sind die Unternehmen jedoch offener für Cloud-ERP im Finanzbereich.

„Die Bedenken nehmen langsam ab“, sagt Harrison. „Die Akzeptanz der Cloud nimmt auch deshalb zu, weil CFOs, CIOs und andere Führungskräfte sehen, wie Unternehmen erfolgreich migrieren.“

„Auch wenn mir das, was ich hatte, nicht gefiel, so war es doch die Beschaffung von Geld und die Verwaltung von Zahlen“, sagt Kennedy.

Eine Transformation ist von Natur aus komplex, insbesondere für Organisationen, die mehrere Altsysteme betreiben. Die Muscular Dystrophy Association feiert in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen. Sie hat sich von ihren Anfängen mit Jerry Lewis Telethons zu einer Organisation entwickelt, die mit über 1 Milliarde Dollar Forschungsgelder zur Verbesserung der Behandlung beiträgt. Das CFO-Büro ist mit der Verwaltung der Auszahlungen für mehr als 150 verschiedene Pflegezentren in den USA betraut. Es war auch an der Verbesserung der Organisation von Fundraising-Veranstaltungen beteiligt.

"Im Jahr 2017 waren die Finanzdaten der Muscular Dystrophy Association über 64 verschiedene Systeme in 80 verschiedenen Büros verstreut", sagt Michael Kennedy, als er als CFO zu der Organisation kam. Es war eine Herkulesaufgabe, die Geschäftsprozesse zu verwalten, mit denen die gemeinnützige Organisation Spenden einwarb und verwaltete und ihre verschiedenen Forschungs- und Pflegeinitiativen finanzierte. „Die Systeme, die ich hatte, waren sehr veraltet und nicht cloud-basiert“, so Kennedy.

Kennedy richtete ein separates Finanz- und Technikteam für den Aufbau des Cloud-ERP ein, das während der Übergangsphase Seite an Seite mit dem bestehenden Microsoft Dynamics GP ERP-Team arbeitete. Die Systeme gingen im Dezember 2018 nach etwa sieben Monaten teilweise in Betrieb. Ein Audit-Team half dabei, Unstimmigkeiten in den Zahlen zwischen den beiden Systemen zu identifizieren und zu beseitigen. Die Prüfer führten ein IT-Audit der Systeme durch, um sicherzustellen, dass die Systeme über angemessene Zugangskontrollen und Datensicherheitsprozesse verfügen.

Änderungsmanagement, dann Finanztransformation

Es liegt in der Natur des Menschen, sich gegen Veränderungen zu sträuben – selbst wenn er sie will –, daher ist der Einbau konkreter Änderungsmanagementprozesse immer von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei etwas so Komplexem wie der Finanztransformation.

Das IT-Team der Muscular Dystrophy Association stand vor der Herausforderung, die Mitarbeiter mit dem neuen System vertraut zu machen. Obwohl sich alle einig waren, dass das alte System problematisch war, war die Umstellung auf ein neues System laut Kennedy ungewohnt.

„Man muss sich auf die Angst vor einem Kulturwandel einstellen, wenn jemand am Montagmorgen kommt und etwas anders ist, ganz gleich, wie viel besser es ist“, sagt er.

Um den Erfolg sicherzustellen, plante er zusätzliche Schulungen und Support für den Zeitraum von sechs bis neun Monaten ein.

Nach der Umstellung bietet das neue System einige erhebliche Kosteneinsparungen, von denen einige für weitere Verbesserungen reinvestiert werden. Die größten Einsparungen wurden durch die Konsolidierung aller Backoffice-Funktionen in einem zentralen Servicecenter in Chicago erzielt.

„Ich konnte Veranstaltungen durchführen, Informationen erfassen und die Beschaffung an einem Ort erledigen, selbst wenn diese Veranstaltungen in 80 Büros stattfanden“, sagt Kennedy. „Dadurch konnten über fünf Millionen US-Dollar pro Jahr an Arbeits- und Verarbeitungskosten gespart werden, was dazu beitrug, die Kosten für die Umstellung auf ein Cloud-ERP im ersten Jahr zu amortisieren.“