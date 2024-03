SAP S/4HANA: Cloud-only-Innovationen erfordern mehr Klarheit

Die Entwicklung rund um generative KI und die anhaltenden Bemühungen, dass Kunden in die Cloud wechseln, werden die Agenda von SAP in den kommenden Monaten dominieren.

Beide Themen haben sich im Sommer 2023 überschnitten. SAP sorgte für Unmut bei seiner immer noch großen On-Premises-Kundenbasis, als der Anbieter bekannt gab, dass einige S/4HANA-Funktionen, darunter generative KI und Nachhaltigkeit, nur Kunden zur Verfügung steht, die über das Programm Rise with SAP auf S/4HANA Cloud umgestiegen sind.

Im Jahr 2023 äußerten die DSAG, die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, und UKISUG, die britische und irische Anwendergruppe, ihren Unmut über die Strategie von SAP. Branchenbeobachter sind jedoch der Meinung, dass der Wechsel zur Cloud unvermeidlich und manchmal sogar notwendig ist, um Technologien wie generative KI voll auszuschöpfen. Obwohl SAP im vergangenen Jahr damit Schlagzeilen gemacht hat, werden entsprechende Anwendungsfälle für ERP nicht so bald online gehen.

Auch wenn die Möglichkeiten variieren mögen, sehen Analysten das Jahr 2024 als einen weiteren Wendepunkt für SAP, der von der Cloud und Fortschritten bei generativer KI dominiert werden wird.

Rise with SAP nicht für jeden Kunden geeignet

Allerdings sind nicht alle Kunden der Meinung, dass Rise with SAP ihren Bedürfnissen entspricht, und die Details der Rise-Verträge sind laut Liz Herbert, Analystin bei Forrester Research, nicht immer transparent, wenn die Kunden sich anmelden. Der Umgang mit dieser Kundenunruhe wird für SAP im Jahr 2024 ein Thema sein.

„Im Großen und Ganzen haben Sie Kunden, die sich zu Recht Sorgen machen, ob das, was SAP mit Rise anbietet, ihren Bedürfnissen entspricht“, sagt Herbert. „Sie haben auch Hinweise darauf, dass SAP ihnen bei der Umstellung auf S/4HANA vielleicht zu viel versprochen hat.“

Es ist unwahrscheinlich, dass SAP seine Strategie ändert und neue Funktionen nur für S/4HANA-Cloud-Nutzer anbietet, da der Markt für Unternehmenssoftware überwiegend auf SaaS umgestellt hat. Viele in der Branche sind der Meinung, dass die Umstellung auf ein reines SaaS-Modell besser für den Anbieter, die Kunden und die Partner ist.

„SAP befindet sich hier in einer schwierigen Lage, denn sie sollten wahrscheinlich nicht zurückgehen“, sagt Herbert. „Aber sie sollten wahrscheinlich nachdenklich sein, zumindest gegenüber den Kunden, die die ersten Wetten eingegangen sind, und gegenüber der Realität der Reife ihrer Produkte.“

Ein Aspekt des Wechsels in die Cloud, der immer bedrohlicher wird, ist die Frist, die SAP für die Beendigung des Supports für ERP Central Component (ECC) und die Kernanwendungen der Business Suite 7 gesetzt hat. SAP sollte sich darauf konzentrieren, diesen Prozess zu beschleunigen.

„SAP muss die Migration zu S/4HANA stärker automatisieren“, sagt Vinnie Mirchandani, Gründer von Deal Architect, einem Blog für die Unternehmensindustrie. „Das Unternehmen ist immer noch zu sehr von arbeitsintensiven Migrationen unter der Leitung von Systemintegratoren abhängig.“

Die Kontroverse darüber, dass SAP neue Funktionen nur für Cloud-Kunden anbietet, ist laut Mirchandani eine andere Sache. Die DSAG und andere Anwendergruppen repräsentieren die Stimme der SAP-Kunden gut. Aber die Reaktion der DSAG-Führungskräfte hält er in der heutigen cloud-orientierten IT-Welt für überholt.

“The enterprise world has been moving to the cloud for 3 decades now, and contrary to industry myth, SAP and its customers have been a major force in this transition“, schreibt er in einem Blogpost. (Die Unternehmenswelt bewegt sich nun schon seit drei Jahrzehnten in Richtung Cloud, und im Gegensatz zu Branchenmythen haben SAP und seine Kunden diesen Wandel maßgeblich vorangetrieben.)

Die Preisgestaltung für Unternehmenssoftware ist immer flexibel, und SAP sollte in der Lage sein, Aufschläge für neue Funktionen auf der Grundlage des Mehrwerts zu rechtfertigen, so Mirchandani. Er rechnet nicht mit einer Wiederholung der Kundenreaktionen, mit denen SAP konfrontiert war, als das Unternehmen 2008 während der Rezession die Wartungspreise erhöhte.

“This is aspirational and each customer will do their own value analysis and in case of AI, I am already seeing plenty of risk mitigation being factored in ROI assessments“, schreibt er. (Dies ist ein ehrgeiziges Ziel und jeder Kunde wird seine eigene Wertanalyse durchführen, und im Fall von KI sehe ich bereits, dass eine Menge Risikominderung in die ROI-Bewertung einfließt.)