Die Vor- und Nachteile KI-gestützter Bewerbungen

Die Vorteile generativer KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini & Co. für Bewerber liegen auf der Hand, sind sie doch eine große Hilfe, um die eigenen Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Sie unterstützen bei der Erstellung von Lebensläufen und Anschreiben, die auf die spezifischen Anforderungen eines Jobs zugeschnitten sind.

Durch die Analyse von Stellenbeschreibungen identifiziert die KI relevante Schlüsselwörter und Kompetenzen, die in den Bewerbungsunterlagen hervorgehoben werden sollten. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, positiv aufzufallen und von automatisierten Bewerbermanagementsystemen erkannt zu werden. Zudem helfen KI-Tools bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Einstellungstests, indem sie potenzielle Fragen und Aufgabenstellungen antizipieren und passende Antworten vorschlagen.

Umgekehrt kann KI auch HR-Abteilungen im Recruiting-Prozess unter die Arme greifen. Laut einem Report von LinkedIn blicken bereits 65 Prozent der Personalentscheider in Deutschland, Österreich und der Schweiz positiv auf den KI-Einsatz im Recruiting. Der Report geht davon aus, dass die Akzeptanz weiter zunehmen wird, da Recruiting-Teams ein immer besseres Verständnis dafür entwickeln, wie sie KI gezielt einsetzen können, etwa bei der Personalsuche über eine personalisierte Ansprache oder beim Abgleich interner Kandidaten mit offenen Stellen.

Zugleich kann der Einsatz von KI den Bewerbungsvorgang beschleunigen: unseriöse oder offensichtlich unpassende Bewerbungen können schnell aussortiert werden. Hier ist jedoch genau darauf zu achten, dass die verwendeten KI-Modelle keine unbewussten Vorurteile replizieren. Dies wird auch von einer Mehrheit der Bewerbenden begrüßt: einer Studie des HR-Software-Hauses Bullhorn zufolge befürworten 81 Prozent der Kandidaten den Einsatz von KI im Bewerbungsprozess – 79 Prozent allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass die Personalisierung nicht darunter leidet.

KI sorgt für Bewerbungsflut

Gerade hier kommt jedoch die Schattenseite des KI-gestützten Bewerbungsprozesses zum Vorschein. Im August 2024 berichtete die Financial Times, dass rund die Hälfte aller Arbeitssuchenden inzwischen KI-Tools nutzt, um sich auf Stellen zu bewerben – und so Unternehmen und Personalverantwortliche mit eine Flut von Bewerbungen überschwemmen, die auf den ersten Blick vielleicht professionell wirken, tatsächlich jedoch qualitativ minderwertig und nichtssagend sind. Personaler berichten nicht nur von einem deutlichen Anstieg der Bewerbungen pro offener Stelle. Der achtlose Einsatz von KI führt auch zu einer generischen Sprache und einem Mangel an Persönlichkeit in den Bewerbungen, die es den Personalverantwortlichen zunehmend erschweren, Kandidaten effektiv zu beurteilen.

Zudem macht KI Schummelei im Bewerbungsprozess leichter denn je. Das betrifft insbesondere die inzwischen weit verbreitete Praxis, die eigenen Qualifikationen mittels KI aufzuplustern – laut einer Umfrage des Software-Marktplatzes Capterra übertreiben 87 Prozent der Kandidaten mithilfe von KI-Tools ihre Fähigkeiten in Bewerbungen – eine durchaus riskante Strategie, die einem spätestens im Jobinterview auf die Füße fallen kann. Zudem kann sie eine neue Chancenungleichheit schaffen. So zitiert die Financial Times im erwähnten Artikel Studien, laut denen Bewerber, die eine kostenpflichtige und damit leistungsstärkere Version von ChatGPT für ihre Bewerbungen nutzten, Einstellungstests im Schnitt deutlich besser bestanden als solche, die die kostenfreie Basisversion nutzten.