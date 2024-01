3 Top-Trends bei Unified-Communications-Jobs

Die schnelle Einführung von KI, die hybride Arbeitsplatzlandschaft und die wachsende Beliebtheit von Unified Communications as a Service (UCaaS) gehören zu den Trends, die in den nächsten 12 Monaten die Jobs und Einstellungen im Bereich Unified Communications prägen werden.

Diese Veränderungen werden UC-Profis auf Trab halten, aber sie könnten auch neue Fähigkeiten erfordern, um als Bewerber zu glänzen. Diese Trends könnten auch dazu führen, dass sich mehr Bewerber für Stellen bei Anbietern anstatt bei Nicht-Tech-Unternehmen bewerben.

"Fachleute, die sich sowohl auf dem CCaaS- (Contact Center as a Service) als auch auf dem UCaaS-Markt auskennen, werden sehr gefragt sein", meint Prachi Nema, Principal Analyst, Enterprise Communications, bei Omdia.

Anbieter wie Cisco, RingCentral und Zoom bieten integrierte UCaaS- und CCaaS-Pakete an, was zu einer steigenden Nachfrage nach UC-Experten mit Fachwissen in beiden Bereichen führt, so Nema.

Laut dem Marktforschungsunternehmen MarketsandMarkets wird der UCaaS-Markt im Jahr 2024 voraussichtlich 24,8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 50 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Dieses Wachstum wird durch die Nachfrage nach UCaaS durch Großunternehmen und KMUs, Mobilität und aufkommende Technologien wie KI angekurbelt.

1. Personalverantwortliche suchen operative Effizienz Es gibt ein gemeinsames Element bei der Einstellung von UC-Fachleuten im Jahr 2024 – die Notwendigkeit, größere Effizienz zu schaffen, so Rebecca Broadway, Principal, Product Management, 5G/Unified Communications, bei Lockheed Martin in Orlando, Florida. Broadway, die sich zu UC-Einstellungstrends im Allgemeinen und nicht speziell zu Lockheed Martin äußerte, sagte, dass Unternehmen eine Vielzahl neuer Technologien erforschen, ihre Cloud-Investitionen erhöhen und bestimmen, welche Rolle künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in ihrem Betrieb spielen sollen. Zusätzlich zu diesen Herausforderungen sehen sich viele Unternehmen damit konfrontiert, Systeme und Geräte vor Ort mit einer großen Anzahl von Remote-Mitarbeitern und persönlichen Geräten zu verwalten. Der Technologie-Stack für hybride Arbeit sollte flexibel und sicher sein. Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Personalverantwortliche sind daher anspruchsvoller geworden, so Broadway. Die Bewerber müssen eine Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Abläufen vorweisen können. Sie müssen in der Lage sein, mit mehreren Geräten und Systemen zu arbeiten, diese zu verwalten sowie die Prozesse für Kommunikation und Collaboration zu verbessern.

2. KI-Fähigkeiten sind sehr gefragt Bewerber für eine UC-Stelle sollten die Bereitschaft mitbringen, gefragte Fähigkeiten schnell zu erlernen. Dazu gehört für viele auch das Erlernen des Umgangs mit KI-Anwendungen. "KI wird 2024 sehr gefragt sein, da Anbieter und Unternehmen KI in ihre Produkte und Arbeitsabläufe integrieren werden", so Nema. Die Integration von KI-Anwendungen in den Entwicklungsprozess kann zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen und den UC-Experten Zeit für die Entwicklung einzigartiger Funktionen verschaffen. Die Investitionen in KI werden weiter steigen, und Unternehmen werden sich an Anbieter wenden, die diese Fähigkeit anbieten können – was das Interesse an UCaaS weiter steigert.

3. Hybride Arbeit wird bleiben Auch wenn die Verwüstungen der COVID-19-Pandemie hinter uns liegen, sind ihre Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und die Belegschaft noch lange nicht vorbei. Hybride Arbeitsformen haben deutlich an Bedeutung gewonnen und stellen neue Anforderungen an Unified-Communications-Arbeitsplätze. In vielen Unternehmen arbeitet immer noch bis zu einem Viertel der Belegschaft von zu Hause aus. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Tools und Technologien, die für die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die Einbindung von Mitarbeitern an entfernten Standorten entwickelt wurden. Die Herausforderung für viele Unternehmen besteht darin, die Anforderungen an Kommunikation und Collaboration sowohl von Mitarbeitern vor Ort als auch von Remote-Mitarbeitern zu erfüllen, ohne dabei Abstriche bei der Funktionalität und Sicherheit zu machen.