5 Tipps zur UC-Netzwerkmodernisierung für hybrides Arbeiten

Die Landschaft der Unternehmenskommunikation und -zusammenarbeit entwickelt sich weiter, weil Unternehmen von Remote- zu hybrider Arbeit übergehen und Video zu einer wichtigen Geschäftstechnologie wird. In der Tat gaben 81 Prozent der in der globalen Metrigy-Studie Workplace Collaboration: 2023-24 befragten 440 Unternehmen an, dass sie Video für alle oder die meisten ihrer Meetings nutzen, wobei 63 Prozent berichten, dass sie ihre Nutzung von Video innerhalb des letzten Jahres erhöht haben. Darüber hinaus betrachten fast 38 Prozent der IT-Führungskräfte Video inzwischen als geschäftskritische Technologie, bei der Ausfallzeiten oder schlechte Leistung nicht toleriert werden können.

Video ist nicht nur für Konferenzen geeignet. Die meisten Unternehmen setzen verstärkt auf Webinare, Video-Streaming und Video-Sharing, um die Kommunikation und Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern. Video ist ein wichtiger Bestandteil dieses Mixes, da die Metrigy-Studie ergab, dass die Mitarbeiter ihre Zeit zunehmend zwischen Zuhause und dem Büro aufteilen: Fast ein Drittel arbeitet sowohl von unterwegs als auch im Büro, 25 Prozent arbeiten ganztägig zu Hause und 37 Prozent ganztägig im Büro. All diese Veränderungen haben neue Anforderungen an die UC-Netzwerkinfrastruktur (Unified Communications) gestellt.

UC-Netzwerke modernisieren Von den Teilnehmern unserer Studie gaben 40 Prozent an, dass sie in ihre Netzwerke investiert haben, um hybrides Arbeiten und insbesondere Video besser zu unterstützen. Folgend finden Sie fünf Tipps zur Modernisierung von Netzwerken, die Ihnen dabei helfen, aktuelle und künftige Anforderungen an UC und Zusammenarbeit zu erfüllen: Sorgen Sie für ein angemessenes WLAN, sowohl im Büro als auch zu Hause. Wi-Fi-Probleme stehen ganz oben auf der Liste der Herausforderungen, mit denen IT-Leiter konfrontiert werden, wenn sie externe Mitarbeiter unterstützen. Der WLAN-Zugang wird auch für Mitarbeiter im Büro zu einem Problem, da die Videoanforderungen steigen. Konzentrieren Sie sich auf den WLAN-Bedarf und die WLAN-Abdeckung, um Funklöcher zu vermeiden und eine ausreichende Bandbreite für die Anforderungen der Anwendungen zu gewährleisten.

Verwenden Sie Split-Tunneling für entfernte Mitarbeiter mit angemessener Sicherheit. Split-Tunneling ermöglicht es Mitarbeitern an Remote-Standorten, sich direkt mit Cloud-basierten Diensten zu verbinden, ohne dass dieser Datenverkehr über ein VPN in das Unternehmensnetzwerk geleitet werden muss. Die erfolgreiche Implementierung von Split-Tunneling erfordert in der Regel die Installation von Agenten auf den Remote-Computern, um die Bedrohung durch Angriffe zu minimieren und den Zugriff auf nicht autorisierte Webseiten zu blockieren.

Erhöhen Sie die Internet- und WAN-Bandbreite. Da die Mitarbeiter ins Büro zurückkehren, haben fast 30 Prozent der Unternehmen im letzten Jahr ihre Internet-Bandbreite erhöht und ihre WANs aufgerüstet. Auch hier ist die Nachfrage nach Video oft der größte Treiber für die Erweiterung des Netzwerks. Ziehen Sie Technologien wie Software-defined WAN in Betracht, das auf den Netzwerkdiensten aufbaut, um mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Anwendungsleistung zu bieten.

Messen Sie, was wichtig ist. Etwa 21 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie in spezielle UC-Performance-Management-Plattformen investiert haben, um einen Einblick in die Ende-zu-Ende-Anwendungsleistung zu erhalten und potenzielle Probleme im Netzwerk zu erkennen, idealerweise bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. Prüfen Sie Tools für das Leistungsmanagement, die entweder die Netzwerksichtbarkeit umfassen oder mit separaten Plattformen für das Netzwerkmanagement integriert sind. Achten Sie auch auf Tools, die KI nutzen, um die Netzwerkeinstellungen automatisch anzupassen, um Überlastungen oder Ausfälle zu vermeiden.

Ziehen Sie ein eCDN für Video-Streaming in Betracht. Content-Delivery-Netzwerke für Unternehmen (Enterprise Content Delivery Network, CDNs) sind auf dem Vormarsch. Etwa 62 Prozent der Studienteilnehmer von Metrigy gaben an, dass sie ein eCDN in ihren Netzwerken einsetzen oder planen, um One-to-Many-Videostreams (für Veranstaltungen, Webinare und sogar Softwareverteilung) effektiver zu verwalten. Das Ergebnis? Diejenigen, die eCDNs einsetzen, erzielen laut der Metrigy-Studie durchschnittliche WAN-Einsparungen von 22 Prozent durch eine geringere Belastung des Netzwerks. Network modernization to support UC 5:44