Apps für vernetzte Arbeitsplätze verbessern Collaboration

UC-Plattformen (Unified Communications), die Messaging, Anrufe und Besprechungen kombinieren, sind heute Standard in modernen Unternehmen. UC unterstützt jedoch nicht immer den Bedarf an inhaltlicher, projektbezogener und Echtzeit-Zusammenarbeit. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es den vernetzten Arbeitsplatz, neudeutsch Connected Workspace.

Trends bei der Einführung von Collaboration Workplaces

In einer Studie hat Metrigy 157 Unternehmen befragt und herausgefunden, dass 58 Prozent der Teilnehmer bereits eine Collaboration-Workplace-App eingeführt haben und weitere 28,6 Prozent planen, dies in Zukunft zu tun. Die am häufigsten genutzte Funktion dieser Apps ist Projektmanagement (69,1 Prozent), gefolgt von Zusammenarbeit an Inhalten (61 Prozent) und Ressourcenmanagement (54,4 Prozent).