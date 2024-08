Die besten KI-Meeting-Assistenten

Für viele Mitarbeiter kann bereits ein Blick in den Wochenkalender Ängste heraufbeschwören. Die Sorgen drehen sich dabei meist um folgende Fragen: Wie finde ich bei so vielen Besprechungsterminen Zeit für konzentriertes, produktives Arbeiten? Wie kann ich den Überblick über die Aufgaben nach einem Meeting behalten? Was ist, wenn ich zu spät oder gar nicht an einer Besprechung teilnehme – werde ich dann wichtige Diskussionen und Entscheidungen verpassen?

Um diese Bedenken zu zerstreuen und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern, können Unternehmen bestimmte Technologien in Betracht ziehen, um die Abläufe und Ergebnisse von Meetings zu verbessern.

In einer von Metrigy 2022 durchgeführten Studie zum Thema Mitarbeitererlebnis hatten 55 Prozent der 250 weltweit analysierten Unternehmen bereits festgestellt, dass die Unterstützung bei der Erstellung von Zusammenfassungen und der Protokollierung von Aktionspunkten, Notizen und Entscheidungen den höchsten Stellenwert unter den verschiedenen Arten von KI-gestützten Video-Meeting-Funktionen hat. Im Jahr 2024 ist das Erstellen von Meeting-Zusammenfassungen laut der Metrigy-Studie AI for Business Success:2024-25 der wichtigste Anwendungsfall für generative KI in der Mitarbeiterinteraktion. 80 Prozent der fast 700 global untersuchten Unternehmen nutzen oder testen demnach bereits diese Art der Meeting-Unterstützung.

Was Sie von einem KI-Meeting-Assistenten erwarten können KI-Besprechungsassistenten erfüllen viele Zwecke vor, während und nach Meetings. Durch den Einsatz fortschrittlicher Funktionen wie Machine Learning und Automatisierung übernehmen KI-Meeting-Assistenten grundlegende Aufgaben. Dazu gehören Terminplanung und -verschiebung, Transkription und Übersetzung von Meetings, Anfertigung von Notizen sowie die Erstellung von kurzen und detaillierten Meeting-Zusammenfassungen. Da sie wissen, dass die KI im Hintergrund arbeitet, können sich die Besprechungsteilnehmer auf die laufende Diskussion oder Präsentation konzentrieren und sparen Zeit, weil sie die Meeting-Aufzeichnungen nicht nach verpassten Beiträgen und Anmerkungen durchsuchen müssen. Auf diese Weise können Meeting-Assistenten die Effizienz verbessern, die Produktivität steigern sowie Einzelpersonen und Teams dabei unterstützen, mehr Nutzen aus Meetings zu ziehen. Gleichzeitig lässt sich so die Besprechung selbst für alle angenehmer gestalten. Natürlich ist die Verbesserung von KI-Meeting-Assistenten zu einer Priorität für Anbieter von Meeting-Apps wie Cisco, Google, Microsoft und Zoom geworden, aber auch für unabhängige Anbieter, die um Marktanteile kämpfen. Viele dieser Anbieter haben die Möglichkeiten der generativen KI erkannt, um ihre Besprechungsassistenten mit neuen und verbesserten Funktionen auszustatten. Über die Grundlagen hinaus sollten IT-Verantwortliche KI-Meeting-Assistenten auf ihre Fähigkeit prüfen, erweiterte Funktionen zu unterstützen. Dazu zählen die folgenden Punkte: Catchup von laufenden Meetings: Der KI-Assistent bietet eine aktuelle, knappe Zusammenfassung für Teilnehmer, die erst nach Beginn eines Meetings hinzukommen.

Der KI-Assistent bietet eine aktuelle, knappe Zusammenfassung für Teilnehmer, die erst nach Beginn eines Meetings hinzukommen. Meeting-Vertretung: Der KI-Assistent springt für einen Live-Teilnehmer der Besprechung ein, gibt Input und liefert eine kurze Zusammenfassung nach dem Ende des Meetings.

Der KI-Assistent springt für einen Live-Teilnehmer der Besprechung ein, gibt Input und liefert eine kurze Zusammenfassung nach dem Ende des Meetings. E-Mail-Recaps: Der KI-Assistent erfasst Schlüsselwörter und Aktionspunkte. Dann verteilt er eine komprimierte Zusammenfassung des Meetings per E-Mail an die Teilnehmer.

Der KI-Assistent erfasst Schlüsselwörter und Aktionspunkte. Dann verteilt er eine komprimierte Zusammenfassung des Meetings per E-Mail an die Teilnehmer. Stimmungsanalyse: Der KI-Assistent analysiert Meeting-Transkripte auf negative oder anderweitig problematische Stimmungen und informiert die Führungskräfte, gegebenenfalls verbunden mit Best-Action-Empfehlungen.

Der KI-Assistent analysiert Meeting-Transkripte auf negative oder anderweitig problematische Stimmungen und informiert die Führungskräfte, gegebenenfalls verbunden mit Best-Action-Empfehlungen. Nachfragen im Anschluss an ein Meeting: Der KI-Assistent gibt Antworten auf natürlichsprachliche Eingaben, zum Beispiel Nenne mir die drei wichtigsten Ergebnisse für mein Team.

Wie KI-Assistenten eine bessere Zusammenarbeit unterstützen können Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern verbessern und erleichtern, sind weitere Vorteile von KI-Meeting-Assistenten – und auch hier spielen sie in allen Phasen eines Meetings eine Rolle. Beispielsweise können sich Teams auf automatische Planungsfunktionen verlassen, um sowohl für einmalige als auch wiederkehrende Besprechungen die optimalen Termine zu finden, die eine maximale Beteiligung ermöglichen. Außerdem können Teammitglieder, die verhindert sind, dank einiger der oben genannten Funktionen trotzdem ihre Meinung äußern. Sie haben zudem die Möglichkeit, Zusammenfassungen der getroffenen Entscheidungen und erforderlichen Maßnahmen zu erhalten, damit sie nicht das Gefühl haben, vom Teamprozess ausgeschlossen zu sein. Während eines Meetings können KI-Assistenten allen Teilnehmern, auch Nicht-Muttersprachlern, helfen, der Diskussion zu folgen und sich zu beteiligen, indem sie Übersetzungen und Untertitel in Echtzeit bereitstellen. Sie sind somit in die gemeinsame Arbeit eingebunden, anstatt nur zuzuschauen. Darüber hinaus kann ein KI-Assistent aufgrund des bisherigen Verlaufs der Teamaktivitäten Vorschläge machen, bei welchen Themen ein Team noch zusammenarbeiten könnte. Dies kann den Teammitgliedern helfen, den Überblick zu bewahren und Projekt-Deadlines einzuhalten. Einige KI-Assistenten erleichtern die Zusammenarbeit auch durch Brainstorming-Modi, was besonders in Meeting-Apps nützlich ist, die virtuelle Whiteboards unterstützen. Nach einer Besprechung kann ein KI-Assistent die Meeting-Aufzeichnungen auf dauerhafte Themen und Trends analysieren. Teammanager können diese Erkenntnisse zur strategischen Planung einsetzen und den KI-Assistenten sogar dazu nutzen, eine Teambesprechung anzusetzen, um die Zusammenarbeit zu vertiefen.

KI-Assistenten in geschäftliche Workflows einbinden Um den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition zu ziehen, müssen IT-Verantwortliche die Mitarbeiter ermutigen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man KI-Meeting-Assistenten in die täglichen Abläufe integrieren kann. Dadurch lassen sich Effizienz und Produktivität steigern. Zum Beispiel kann ein KI-Meeting-Assistent Aktionspunkte erfassen, die ein Leiter der Produktentwicklung dann zuweist und in einer Projektmanagement-Anwendung nachverfolgt, um den Projektzeitplan einzuhalten. Oder ein Kundenbetreuer kann einen Kundendatensatz mit Zusammenfassungen aktualisieren, die von einem Meeting-Assistenten automatisch generiert werden, der auch die nächsten Schritte festlegen und automatisch ein Folge-Meeting planen kann. Abbildung 1: Hier sehen Sie, wie sich virtuelle Assistenten von Chatbots und Konversationsagenten unterscheiden.