Wie unterscheiden sich Zoom Meetings und Zoom Rooms?

Videokonferenzdienste wie Zoom Workplace sind mittlerweile weit verbreitet. Trotz des massiven Anstiegs der Nutzung herrscht jedoch Verwirrung über die verschiedenen Arten von Zoom-Videokonferenzdiensten und die Funktionen, die sie voneinander unterscheiden.

Insbesondere zwei Zoom-Dienste scheinen die Nutzer zu verwirren: Zoom Meetings und Zoom Rooms. Zoom Meetings ist ein wichtiger Bestandteil der neu benannten Plattform Zoom Workplace. Es bietet die Kernfunktionen für Videokonferenzen von Zoom Workplace.

Zoom Rooms ist eine Zusatzfunktion, die es den Nutzern ermöglicht, sich mit Zoom Meetings über spezielle Hard- und Software zu verbinden, die eigens für einzelne Arbeitsplätze, Besprechungsräume oder Konferenzräume für mehrere Personen entwickelt wurde.

Schauen wir uns den Unterschied zwischen Zoom Meetings und Zoom Rooms etwas genauer an.

Zoom Meetings vs. Zoom Rooms: Was ist besser?

Beim Vergleich von Zoom Meetings und Zoom Rooms geht es nicht darum, was besser ist, sondern vielmehr darum, ob Ihr Unternehmen einen Mehrwert in hardware- und softwarebasierten Meetings an bestimmten Standorten sieht. Ein Zoom Room ist sehr praktisch, wenn Ihr Unternehmen Videokonferenzen nutzt, um Konferenzräume mit mehreren Teilnehmern mit anderen Meeting-Teilnehmern zu verbinden. Wenn Ihre Anwender jedoch selten Huddle- oder Konferenzräume als moderne Videokonferenzzentren nutzen, ist der Mehrwert wahrscheinlich gering.

Auch das Budget und die Skalierbarkeit spielen bei Ihrer Entscheidung eine Rolle. Zoom Rooms erfordern nicht nur einzelne Lizenzen, sondern auch die Anschaffung von Monitoren, Mikrofonen und Videokameras. Die Kosten für die Anschaffung und professionelle Installation dieser Hardware und Software sind nicht gering und alle fünf bis sieben Jahre muss eine Aktualisierung erfolgen. Seit 2023 bietet Zoom auch vorkonfigurierte Zoom Rooms Kits über Partner an, die Installation und Einrichtung erleichtern.

Die Lizenzoptionen für Zoom Workplace sind in fünf verschiedenen Stufen erhältlich:

Ab 19,99 Euro pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. Zoom Business Plus ist ein erweitertes Abonnement, das Unternehmen Funktionen wie bis zu 300 Teilnehmer pro Meeting, 10 GB Cloud-Speicher und integrierte Team-Chat- und Kalenderfunktionen bietet. Es ermöglicht auch die Zusammenarbeit an Whiteboards und Dokumenten sowie die Nutzung von KI-gestütztem Aufgabenmanagement. Business Plus enthält auch Zoom Scheduler, ein Tool zur Buchung und Verwaltung von Terminen. Enterprise: Diese Stufe wird als Unternehmenslizenzpaket verkauft und erhöht die Teilnehmerkapazität für Besprechungen auf 1.000, bietet unbegrenzten Cloud-Speicherplatz und stellt Kunden einen dedizierten Support zur Verfügung. Enterprise-Kunden erhalten Zugang zu erweiterten Admin- und Sicherheitsfunktionen, einschließlich Datenresidenzoptionen und API-Zugriff.