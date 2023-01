5 Trends bei Videokonferenzen, die Sie 2023 beachten sollten

Die Zusammenarbeit mit Remote-Teams über Video ist die neue Normalität, da immer mehr Unternehmen auf einen hybriden Arbeitsplatz umsteigen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Video haben die Benutzer höhere Erwartungen an die Videoleistung und die Qualität der Funktionen ihrer Videodienste. Auch die Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung des Videoerlebnisses auf Desktops, in Besprechungsräumen und in Heimbüros, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort produktiv arbeiten können.

Das Ziel der Branche besteht nun nicht mehr darin, die Geschäftswelt davon zu überzeugen, dass Remote-Arbeit möglich ist, sondern die Erfahrung zu verbessern. Videoanbieter erweitern ihre Dienste für die neuen mobilen und hybriden Arbeitskräfte mit Funktionen zur Verbesserung der Video- und Gesprächsqualität, Steigerung der Produktivität und Erhöhung des Engagements.

Werfen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf die Videokonferenz-Trends für 2023, die den Markt sowohl für Anbieter als auch für Nutzer bestimmen.

1. Der hybride Arbeitsplatz entwickelt sich Die Atmosphäre im Büro ist völlig anders als vor der Pandemie. Im Büro vor der Pandemie waren die Menschen, die man an einem bestimmten Tag im Büro sah, die Menschen, die mit einem arbeiten konnten. Wenn jemand nicht da war, bedeutete das wahrscheinlich, dass er an diesem Tag nicht arbeitete. Heute arbeiten die meisten Mitarbeiter, mit denen Sie zu tun haben, aus der Ferne, was bedeutet, dass Sie nicht einfach zu ihrem Schreibtisch gehen können, um Fragen zu stellen oder zu plaudern. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Bereitstellung von Videokonferenzen für alle Remote-Mitarbeiter und in Besprechungsräumen, so dass man sich unabhängig von der Anwesenheit der Mitarbeiter im Büro immer noch von Angesicht zu Angesicht treffen und arbeiten kann. Aber es gibt noch andere Probleme, die durch Video nicht gelöst werden können. Wie nehmen wir Kontakt zu den Außendienstmitarbeitern auf, um Ad-hoc-Besprechungen abzuhalten, da wir nicht einfach zu ihren Arbeitsplätzen gehen können? Wie finden und buchen wir Videobesprechungsräume, wo sie doch die begehrteste Immobilie im Büro sind? Apps und Dienste wie der Team-Chat für die Verwaltung von Remote-Teams und Tools zur Reservierung von Arbeitsplätzen für das Management von Besprechungsräumen sind heute fester Bestandteil der neuen hybriden Arbeitserfahrung. Es ist bezeichnend, dass diese Tools zunehmend von den Anbietern von Videokonferenzdiensten integriert und manchmal von diesen angeboten werden. Mit anderen Worten: Sie sollten sie nicht mehr als separate Tools betrachte. Video, Chat und Raummanagement sind alle Teil des neuen hybriden Arbeitsbereichs.

2. Home-Office und Heimstudios Die Pandemie veränderte die Prioritäten hinsichtlich der Bild- und Tonqualität in Sitzungen. Nach einem Jahr mit schlechten Kamerawinkeln, schlechter Beleuchtung und einem unattraktiven Erscheinungsbild im Vergleich zu Personen mit besserer Ausstattung verlangten die Heimarbeiter Besseres. Einige Arbeitgeber haben verstanden, dass ihre Mitarbeiter bei der Fernarbeit gut aussehen und gut klingen müssen. Sie haben ihren Mitarbeitern einen Zuschuss für die Aufrüstung ihrer Heimanlage gewährt. Videoanbieter springen auf den Trend zur Aufrüstung von Heimarbeitsplätzen auf, indem sie Kits und Pakete für Heimarbeiter anbieten – in der Regel eine Webcam und ein Headset sowie neue Angebote an höherwertigen Webcams für diejenigen, die in Positionen mit Kundenkontakt arbeiten und per Video einen guten Eindruck hinterlassen müssen. Dieser Trend hält an. Die Entwicklung hin zu einem Heimbüro oder -studio ist ungebrochen. Hochwertige Webcams und Mikrofone sowie Extras wie akustische Wandpaneele, Greenscreens und Ringleuchten sind nach wie vor sehr gefragt.

3. Teambindung aus der Ferne Die Suche nach der virtuellen Kaffeeküche ist in vollem Gange. Die Menschen sind froh, dass sie nicht pendeln müssen, aber sie wollen sich trotzdem als Teil eines Teams fühlen. Die Arbeit in der Isolation ist nicht jedermanns Sache. Es ist zwar einfach, einen Kaffeeküchen-Kanal in Ihrer Team-Chat-App einzurichten, aber das reicht nicht immer aus, um die Leute zum Plaudern zu bringen und eine Verbindung herzustellen. Wir brauchen etwas Menschlicheres, wie eine Videoversion der Kaffeeküche. Es gibt einige neue Apps, die dieses Problem angehen wollen, darunter Bramble und die Spots von Zoom. Die Idee dieser Apps ist es, einen virtuellen Arbeitsbereich zu schaffen, in dem man seine entfernten Kollegen sehen kann, aber im Gegensatz zu einer typischen Videokonferenz arbeitet jeder für sich. Jeder arbeitet in Ruhe, kann sich aber umsehen, um zu sehen, wer noch da ist, und jederzeit ein Gespräch beginnen. Allein die Tatsache, dass man die Gesichter der Kollegen sieht, kann für Remote-Arbeistkräfte einen großen Unterschied ausmachen. Die Anwendungen in diesem Bereich sind neu und werden sich wahrscheinlich weiterentwickeln, bis sie die Dynamik genau richtig hinbekommen. Aber die Unternehmen erkennen das Problem und nehmen es in Angriff. Auf die eine oder andere Weise müssen die Mitarbeiter einen Weg finden, sich bei der Fernarbeit als Team zu fühlen, sonst wird die Produktivität leiden.

4. Unterstützung für Live-Videobearbeitung Bisher gab es zwei Welten: aufgezeichnete und Live-Videos. Aufgezeichnetes Video kann einen erstaunlichen Produktionswert und unbegrenzte Effekte haben. Bei Live-Videos, sei es eine Besprechung oder ein Webinar, handelt es sich in der Regel um ein Rohmaterial aus einem Besprechungsraum oder einer Desktop-Kamera. Neue Streaming-Software wurde entwickelt, um Live-Videobearbeitung anzubieten, die während eines Live-Videoanrufs Nachbearbeitungseffekte erzeugt. Diese Nachbearbeitungseffekte reichen von wechselnden Hintergründen bis hin zu fortgeschrittenen Kameraeffekten und -tricks. Ich nutze diese Funktionen bei jedem Videoanruf und Webinar, das ich durchführe, und dies ist nur ein Teil eines größeren Trends bei Videokonferenzen für diese Art von Funktionen. Mehrere Anbieter wie Zoom und Microsoft bieten bereits Funktionen zur Unterstützung von Greenscreen sowie virtuellen Hintergründen an und arbeiten aktiv an der Erweiterung dieser Funktionen. In Zukunft werden wir uns weniger auf die Software von Drittanbietern verlassen, da die grundlegenden Videoanwendungen für Unternehmen Live-Videoschnittfunktionen unterstützen werden. Dies ist ein weiterer Trend, der bereits vor der Pandemie aufkam und sich durch diese beschleunigt hat. Nach den Pandemiejahren, in denen sie sich in allgemeinen Videoboxen gesehen haben, sehnen sich die Arbeitnehmer nach etwas Aufregenderem und Dynamischerem.