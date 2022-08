Hybride Meetings und die Anforderungen an Konferenzräume

Der digitale Wandel wirkt sich auf alle Formen von Arbeitsräumen und -umgebungen aus. Sogar der Begriff Büro wird neu überdacht. Die Unternehmen bereiten sich auf das Leben nach der COVID-19-Pandemie vor, indem sie ein hybrides Arbeitsmodell einführen. Cubicles weichen Open Spaces, und Privatbüros scheinen auf dem Rückzug zu sein.

Besprechungsräume machen einen ähnlichen Wandel durch, da sich hybrides Arbeiten durchsetzt. In der vor-digitalen Zeit wurden traditionelle Besprechungsräume so eingerichtet, dass sie den Anwesenden dienten, mit Layouts und Geräten wie Whiteboards, die die persönliche Zusammenarbeit fördern sollten. Die meisten Personen, die an einer Besprechung teilnehmen mussten, befanden sich im Büro. Die wenigen Mitarbeiter, die aus der Ferne kamen, konnten über die Freisprechanlage anrufen und teilnehmen.

Diese Räume haben sich im Zuge des technologischen Wandels erheblich weiterentwickelt, und so können die audiovisuellen Teams jetzt den persönlichen und virtuellen Teilnehmern ein noch besseres Erlebnis bieten.

Das verteilte Arbeitsmodell von heute bedeutet, dass AV-Teams ein Konferenzerlebnis bieten müssen, das sich wie ein persönliches Meeting anfühlt. Die Mitarbeiter müssen sich nicht nur als Teil des Teams fühlen, sondern auch die Aktivitäten innerhalb des hybriden Meetingraums müssen für die Teilnehmer aus der Ferne zugänglich sein.

