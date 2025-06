Wie UC die Rückkehr ins Büro unterstützen kann

So sehr sie sich auch bemühen, nur wenigen Unternehmen gelingt es, im Home-Office vollständig effektiv zu arbeiten. Die meisten haben Schwierigkeiten, die richtige Balance zwischen Home-Office und Rückkehr ins Büro zu finden. Hier kommt das Hybridmodell ins Spiel. Doch selbst wenn sich die Mitarbeiter gut an die Arbeit von zu Hause aus gewöhnt haben, fällt es den Unternehmen schwer, ihre Mitarbeiter – freiwillig oder verpflichtend – ins Büro zu holen, selbst wenn es nur zwei oder drei Tage pro Woche sind.

Unternehmensleiter prüfen daher verschiedene Ansätze, um ihre Mitarbeiter zur Rückkehr ins Büro (Return to Office, RTO) zu bewegen. Insbesondere UC-Plattformen (Unified Communications) können sie dabei unterstützen, indem sie die Zusammenarbeit noch effektiver gestalten. Die Idee dahinter ist, dass Mitarbeiter weniger geneigt sind, zu Hause zu bleiben, wenn sie vor Ort besser zusammenarbeiten können.

Der Nutzen von UC für die Remote-Arbeit ist allgemein bekannt. Nun müssen IT-Verantwortliche das Potenzial von UC für die Verbesserung der Zusammenarbeit im Büro evaluieren. Betrachten wir drei Faktoren, die bei der Rolle von UC bei der Rückkehr ins Büro zu berücksichtigen sind.

1. UC-Funktionen sind in einer Büroumgebung wirkungsvoller

Ob zu Hause oder im Büro, die UC-Funktionen sind immer dieselben. Daher reicht die Plattform allein nicht aus, um Mitarbeiter ins Büro zu bringen. Eine Büroumgebung ist jedoch weitaus förderlicher für die Zusammenarbeit durch menschliche Interaktion und intensiveres Engagement als ein Remote-Standort.

Unternehmen haben bereits viel investiert, um das Büroerlebnis attraktiver zu gestalten. Dazu gehören beispielsweise Besprechungsräume, die mit audiovisueller (AV-)Technologie ausgestattet sind und jede Heimbüroausstattung bei Weitem übertreffen. Hier kommt die ganze Bandbreite der UC-Funktionen besonders gut zur Geltung. Die Nutzung dieser Funktionen in einer Umgebung, in der die Teammitglieder physisch anwesend sind, ist einfach immersiver, als wenn ein Mitarbeiter vor seinem PC sitzt oder auf seinem Smartphone tippt, während er auf dem Sofa liegt. Die Teammitglieder fühlen sich stärker miteinander verbunden.

Stellen Sie sich die Gruppendynamik vor, die entsteht, wenn mehrere Personen in Echtzeit an einem Dokument arbeiten oder mit künstlicher Intelligenz interagieren, um spontan neue Ideen zu entwickeln. UC erweitert diese Möglichkeiten zwar auf alle Standorte, an denen Mitarbeitende tätig sind, doch die Erfahrung im Büro ist so viel reichhaltiger: Nicht nur stehen dort hochwertigere AV-Tools zur Verfügung, sondern man kann auch die Interaktion der Kollegen sehen und spüren, die sich zur gleichen Zeit im selben Raum befinden.