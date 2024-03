Mobile Unified Communications: Alles, was Sie wissen müssen

Mobile Unified Communications gewinnt deutlich an Zugkraft, angetrieben durch die wachsende Zahl von Remote- und Hybrid-Arbeitskräften, weil Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter unabhängig von deren Standort besser zu unterstützen.

Die Technologien, Funktionen und die Einfachheit moderner mobiler UC-Tools ermöglichen es den Mitarbeitern, problemlos zwischen bürobasierten Systemen und persönlichen Geräten zu wechseln, ohne dabei wichtige UC-Sprach- und Kollaborationsfunktionen zu verlieren. Das ist vor allem ein Vorteil für Mitarbeiter, die häufig zwischen dem Büro und entfernten Standorten pendeln.

Erfahren Sie alles, was Sie über den Umfang, die Bereitstellungsstrategie, die Vorteile und Herausforderungen von Mobile UC wissen müssen, und wie der Markt heute aussieht.

Was ist mobile Unified Communications?

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es wichtig, mit Kollegen, Kunden und Partnern in Verbindung zu bleiben. Glücklicherweise haben die meisten von uns Technologie überall dabei. Mit Mobile Unified Communications können Mitarbeiter dieselben Sprach- und Videokonferenz-, Chat-, Präsenz- und Dateifreigabedienste nutzen, die seit langem im Büro oder zu Hause über UC-Hardware oder PC-basierte Software verfügbar sind.

Nach dem Herunterladen von Smartphone- und Tablet-Apps auf ihre mobilen Geräte können die Mitarbeiter auf ihre persönlichen UC-Tools, -Dienste und -Daten zugreifen, wo auch immer sie sich befinden. Dies bietet eine enorme Flexibilität für diejenigen, die in Zeiten, in denen der PC-Zugang unbequem oder unmöglich ist, mit anderen in Verbindung treten und sich mit ihnen austauschen möchten.

Moderne UC-Plattformen ermöglichen den mobilen Zugriff durch einen einfachen, aber sicheren Authentifizierungsprozess. Sobald der Zugriff gewährt wird, sind Cloud-basierte UC-Dienste über WLAN oder mobile Datennetze vollständig zugänglich. Darüber hinaus werden alle Kontakte, in der Cloud gespeicherten Dateien, Personalisierungseinstellungen und andere Dienste mit der mobilen App verfügbar.