Was sind die verschiedenen Arten von Contact-Centern?

Mit der Entwicklung von Call-Centern zu Contact-Centern hat sich die Frage, welche Art von Contact-Center ein Unternehmen einsetzen soll, zu einer großen Herausforderung entwickelt.

Technologien wie Chatbots erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, doch viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf Menschen, um die Anliegen, Bedürfnisse und Probleme ihrer Kunden zu lösen – unabhängig vom Kommunikationskanal. Unternehmen müssen nun abwägen, welcher der sechs gängigen Contact-Center-Typen ihren Bedürfnissen und denen ihrer Kunden am besten gerecht wird.

1. Inbound-Contact-Center

Ein Inbound-Contact-Center ist eines der beliebtesten Contact-Center-Typen und dient der Bearbeitung eingehender Anrufe, in der Regel für Kundendienst und Support. Wenn ein Kunde anruft, wird er in der Regel zunächst durch ein interaktives Voice-Response-System geleitet, das ihn an eine automatische Nachricht oder an den entsprechenden Kundendienstmitarbeiter weiterleitet, der seine Anfrage bearbeitet. Organisationen wie Banken, Hersteller und Technologieunternehmen nutzen Inbound-Contact-Center.