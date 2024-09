Wie unterscheiden sich Inbound- und Outbond-Firewalls?

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Rollen der ein- und ausgehenden Firewall-Regeln zu verstehen, bevor man eine Unternehmensfirewall einsetzt, um sicherzustellen, dass sie die IT-Umgebung eines Unternehmens richtig absichert.

Einfach ausgedrückt: Eingehende Firewall-Regeln (inbound) schützen das Netzwerk vor unerwünschtem eingehenden Datenverkehr aus dem Internet oder anderen Netzwerken - insbesondere vor nicht zugelassenen Verbindungen, Malware und DoS-Angriffen (Denial of Service). Ausgehende Firewall-Regeln (outbound) kontrollieren den ausgehenden Datenverkehr, das heißt, Anfragen an Ressourcen außerhalb des Netzwerks. So kann beispielsweise eine Verbindungsanfrage an einen E-Mail-Dienst oder die TechTarget-Website zugelassen werden, während Verbindungsanfragen an nicht zugelassene oder gefährliche Websites unterbunden werden.

Eine einzelne Firewall erfüllt in der Regel beide Funktionen, aber es ist wichtig, die Unterschiede - sowie die Vor- und Nachteile - von eingehenden und ausgehenden Firewall-Regeln zu kennen.

Eingehender Datenverkehr versus ausgehender Datenverkehr In Unternehmensnetzen gibt es sowohl eingehenden als auch ausgehenden Datenverkehr. Eingehende Anfragen stammen von außerhalb des Netzwerks, beispielsweise von einem Benutzer mit einem Webbrowser, einem E-Mail-Client, einem Server oder einer Anwendung, der/die Anfragen stellt - wie FTP und SSH - oder API-Aufrufe an Webdienste. Ausgehende Anfragen stammen von innerhalb des Netzes und sind für Dienste im Internet oder in externen Netzen bestimmt. Firewalls werden entwickelt und eingesetzt, um eingehenden Datenverkehr am Eindringen in ein Netzwerk zu hindern und ausgehenden Datenverkehr daran zu hindern, sich mit externen Ressourcen zu verbinden, die nicht mit den Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens übereinstimmen.

Der Unterschied zwischen eingehenden und ausgehenden Firewall-Regeln Firewall-Regeln, die entweder eingehend oder ausgehend sind, können so angepasst werden, dass der Datenverkehr über bestimmte Ports, Dienste und IP-Adressen in das Netzwerk hinein- oder herausgelassen wird: Inbound-Firewall-Regeln schützen ein Netzwerk, indem sie Datenverkehr blockieren, von dem bekannt ist, dass er aus bösartigen Quellen stammt. Dadurch werden verschiedene Angriffe wie Malware und DDoS davon abgehalten, sich auf interne Ressourcen auszuwirken.

schützen ein Netzwerk, indem sie Datenverkehr blockieren, von dem bekannt ist, dass er aus bösartigen Quellen stammt. Dadurch werden verschiedene Angriffe wie Malware und DDoS davon abgehalten, sich auf interne Ressourcen auszuwirken. Outbound-Regeln der Firewall legen fest, welcher Datenverkehr ein Netzwerk verlassen und legitime Ziele erreichen darf. Diese Regeln blockieren auch Anfragen, die an bösartige Websites und nicht vertrauenswürdige Domänen gesendet werden. Sie können auch die Datenexfiltration verhindern, indem sie den Inhalt von E-Mails und Dateien analysieren, die von einem Netzwerk gesendet werden. Die Firewall-Richtlinie, die die Konfiguration der ein- und ausgehenden Regeln bestimmt, basiert auf einer Risikobewertung der zu schützenden Ressourcen und den geschäftlichen Anforderungen an Benutzer und Dienste innerhalb des Netzwerks. So könnte beispielsweise der Personalabteilung der Zugang zum Internet und zum Netzwerk der Buchhaltungsabteilung des Unternehmens gestattet werden, nicht aber umgekehrt. Alle Änderungen an ein- und ausgehenden Firewall-Regeln sollten sorgfältig geplant, implementiert und überwacht werden, um unvorhergesehene Folgen zu vermeiden, beispielsweise das Blockieren gültiger Anfragen, wodurch legitime Geschäftsaktivitäten behindert und Benutzer beeinträchtigt werden können. Abbildung 1: Der eingehende Verkehr kommt von außerhalb des Netzes, während der ausgehende Verkehr innerhalb des Netzes entsteht.

Firewall-Regeln für eingehende Zugriffe verwenden Seit Jahren schützen Firewalls interne Netzwerksysteme vor Bedrohungen von außen, indem sie Regeln durchsetzen, die den eingehenden Datenverkehr kontrollieren. Ziel der Firewall-Regeln für eingehenden Datenverkehr ist es, bösartigen Datenverkehr aus dem Netzwerk fernzuhalten und die darin befindlichen Ressourcen zu schützen. Firewalls können an verschiedenen Stellen innerhalb eines Netzes installiert werden - vor allem an der Grenze, an der das Netz mit dem Internet verbunden ist, aber auch innerhalb des eigenen Netzes einer Organisation, um es in kleinere individuelle Teilnetze aufzuteilen, die so genannte Netzwerksegmentierung. Mit diesem Ansatz können die eingehenden Regeln jeder Firewall so konfiguriert werden, dass sie die spezifischen Ressourcen in jedem Segment schützen. Die Firewall, die das HR-Segment des Netzwerks schützt, lässt beispielsweise nur eingehende Anfragen von HR-Mitarbeitern zu, die über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Eine Firewall, die den Netzwerkrand schützt, hat dagegen weniger restriktive Regeln. Diese Regeln basieren jedoch auf Bedrohungsdaten und blockieren den Datenverkehr von bekannten bösartigen IP-Adressen oder Standorten.