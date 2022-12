Was ist symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung?

Kryptografie ist die Kunst der Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. Bei der Verschlüsselung werden unverschlüsselte Daten (Klartext) in verschlüsselte Daten (Chiffretext) umgewandelt, um die Daten zu verschleiern und unlesbar zu machen. Entschlüsselung ist die Methode, mit der verschlüsselte Daten in lesbare Informationen umgewandelt werden.

Bei Verschlüsselungsalgorithmen oder Chiffren wird eine Variable, der so genannte Schlüssel, verwendet, der die Daten unlesbar macht. Nur die Person oder Entität, die über den richtigen Entschlüsselungsschlüssel verfügt, kann die Daten lesen.

Es gibt zwei weit verbreitete Arten von Verschlüsselungen: symmetrische und asymmetrische.

Bei der symmetrischen Verschlüsselung verschlüsselt die Senderin Alice ihre Nachricht mit einem vereinbarten gemeinsamen Schlüssel und sendet die verschlüsselte Nachricht an Bob. Bob empfängt die verschlüsselte Nachricht und verwendet den gemeinsamen Schlüssel, um die Nachricht zu entschlüsseln.

Strom- und Blockverschlüsselung sind die beiden Arten von symmetrischen Algorithmen. Stromchiffren verschlüsseln Daten ein Bit nach dem anderen, während Blockchiffren Daten verschlüsseln, die in bestimmte Längen oder Blöcke unterteilt sind.

Bei der symmetrischen Verschlüsselung, die auch als Verschlüsselung mit geheimem Schlüssel oder Ein-Schlüssel-Verschlüsselung bezeichnet wird, wird der Klartext mit einem einzigen geheimen Schlüssel sowohl für die Verschlüsselung als auch für die Entschlüsselung in einen Geheimtext und zurück umgewandelt.

Rivest Cipher 4 (RC4) ist eine Stromchiffre. Durch Angriffe in den 2000er und 2010er Jahren wurden Schwachstellen im RC4-Algorithmus aufgedeckt, und seine Verwendung in TLS wurde im Februar 2015 von der Internet Engineering Task Force verboten.

Der International Data Encryption Algorithm (IDEA) hat eine typische Blockgröße von 64 Bit. IDEA wird in Pretty Good Privacy und seinem Nachfolger, OpenPGP, verwendet.

Triple DES (3DES) , auch bekannt als Triple Data Encryption Algorithm (TDEA), ist eine Blockchiffre, die drei 56-Bit-Schlüssel mit einer Gesamtstärke von 168 Bit verwendet. Er ist sicherer als DES, aber nicht so stark wie AES. Das NIST hat seine Verwendung in neuen Anwendungen im Jahr 2017 abgelehnt und die vollständige Ablehnung von 3DES bis 2023 gefordert; danach ist seine Verwendung nicht mehr zulässig.

Advanced Encryption Standard ( AES ) ist der am weitesten verbreitete Algorithmus in der symmetrischen Kryptografie. AES wurde vom NIST im Jahr 2001 zum Nachfolger von DES ernannt. AES umfasst drei Blockchiffren - AES-128, AES-192 und AES-256 -, von denen jede als ausreichend angesehen wird, um als geheim eingestufte Informationen bis zur Geheimhaltungsstufe zu schützen, wobei für streng geheime Informationen entweder 192- oder 256-Bit-Schlüssellängen erforderlich sind.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung verschlüsselt die Absenderin Alice ihre Nachricht mit einem öffentlichen Schlüssel und sendet die verschlüsselte Nachricht an Bob. Bob erhält die verschlüsselte Nachricht und verwendet seinen privaten Schlüssel, um sie zu entschlüsseln.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung, die auch als Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel bezeichnet wird, wird der Klartext mit zwei voneinander abhängigen Schlüsseln in einen Geheimtext umgewandelt: einem öffentlichen Schlüssel zur Verschlüsselung der Daten und einem privaten Schlüssel zur Entschlüsselung der mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselten Daten. Öffentliche Schlüssel können von jedermann zum Verschlüsseln der Daten verwendet werden. Der private Schlüssel oder geheime Schlüssel ist nur demjenigen bekannt, der die Nachricht entschlüsselt.

Rivest-Shamir-Adleman (RSA) ist ein weiterer weit verbreiteter asymmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus. Auf der Grundlage von Diffie Hellman wird RSA häufig in Protokollen für den elektronischen Geschäftsverkehr verwendet und gilt bei ausreichend langen Schlüsseln und der Verwendung aktueller Implementierungen als sicher.

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist einer der am weitesten verbreiteten Algorithmen. Er ermöglicht es zwei Parteien, kryptographische Schlüssel auf sichere Weise auszutauschen, unabhängig davon, ob der Kommunikationskanal öffentlich oder privat ist.

Symmetrisch vs. asymmetrisch: Was ist besser?

Bei der Auswahl eines Verschlüsselungsalgorithmus ist es wichtig, die Art der zu verschlüsselnden Daten zu berücksichtigen. Hochriskante oder sensible Daten wie vertrauliche Kundeninformationen müssen stärker verschlüsselt werden als zum Beispiel Marketingpläne.

Die Leistung ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Die asymmetrische Verschlüsselung ist in der Regel langsamer als die symmetrische Verschlüsselung, da zwei Schlüssel anstelle von einem erstellt werden. Der Nachteil der symmetrischen Verschlüsselung, bei der ein und derselbe Schlüssel verwendet wird, besteht jedoch darin, dass dieser Schlüssel mehrfach offengelegt werden kann. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung werden die Schlüssel nie weitergegeben und sind daher sicherer.

Wie bereits erwähnt, weisen symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen unterschiedliche Schwachstellen auf. Es ist wichtig, die Anwendung zu verstehen, um den am besten geeigneten Algorithmus auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen.

In vielen Szenarien, zum Beispiel bei SSL/TLS, werden sowohl asymmetrische als auch asymmetrische Algorithmen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen. Da die asymmetrische Verschlüsselung viel langsamer ist als die symmetrische, werden die Daten in der Regel mit einem symmetrischen Algorithmus verschlüsselt, und der vergleichsweise kurze symmetrische Schlüssel wird dann mit der asymmetrischen Verschlüsselung verschlüsselt. Auf diese Weise kann der zur Entschlüsselung der Daten erforderliche Schlüssel zusammen mit den symmetrisch verschlüsselten Daten sicher an andere Parteien übermittelt werden. Ein weiteres Beispiel ist Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), das einen asymmetrischen Algorithmus für die Nichtabstreitbarkeit und einen symmetrischen Algorithmus für einen effizienten Schutz der Privatsphäre und der Daten verwendet.

Die Landschaft der Kryptographie verändert sich ständig. Um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, sollten man auch die Empfehlungen des BSI zur Verschlüsselung verfolgen.