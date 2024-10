HTTP vs. HTTPS: Was ist der Unterschied?

Von Weihnachtseinkäufen über Onlinesportwetten bis hin zur Fernverwaltung von Systemen – webbasierte Kommunikation ist zweifellos von entscheidender Bedeutung. Diese Übertragungen basieren alle auf dem Hypertext Transfer Protocol (HTTP), einem relativ alten Kommunikationsstandard.

Heute achten viele Menschen auf das sicherere HTTPS-Protokoll (HTTP Secure) in ihren Browsern. Aber nur wenige verstehen die Unterschiede zwischen den beiden Protokollen und wie HTTPS zum Schutz der Webkommunikation beiträgt.

HTTP verwendet eine Anforderungsmethode namens GET, die der Server empfängt und als schreibgeschützte Anforderung zum Kopieren der Webseiten-Dateien interpretiert. Clients nutzen auch die POST-Methode, um Dateien auf den Webserver hochzuladen und zu schreiben.

Eine Webverbindung ist im Wesentlichen eine Dateiübertragung. Der Webserver speichert Dateien, die von Webbrowsern für Benutzer interpretiert und formatiert werden. Zu den Dateien gehören Text, Skripte, Bilder und andere Ressourcen. Wenn ein Browser eine Verbindung zu einer Webseite herstellt, fordert er den Download der Dateien an, aus denen die Webseite besteht.

HTTP und HTTPS sind Netzwerkprotokolle , die die Kommunikation zwischen Webbrowsern und Servern erleichtern, um eine Webverbindung herzustellen. Bevor wir zwischen HTTP und HTTPS unterscheiden, sollten wir zunächst verstehen, wie Webverbindungen funktionieren. So können wir die Rolle von HTTP und HTTPS beim Aufbau dieser Verbindungen einordnen.

In den Anfangstagen des Internets war die Sicherheit weniger wichtig, da die Benutzer lediglich Webseiten durchsuchten. Inzwischen gibt es jedoch mehr Sicherheitsbedenken, sodass die Datenübertragung im Klartext von HTTP für das tägliche Surfen ungeeignet ist.

Der Webserver entschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel. Dadurch können das Client-Gerät und der Webserver den Sitzungsschlüssel sicher austauschen. Von diesem Zeitpunkt an verschlüsselt der Sitzungsschlüssel die gesamte Webkommunikation.

Clients laden das digitale Zertifikat der Webseite während der initialen HTTPS-Verbindung herunter und verwenden dessen Daten, um die Identität des Webservers zu überprüfen. Der Browser generiert einen symmetrischen Sitzungsschlüssel, den er mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt und an den Webserver sendet.

Wie der Name schon sagt, erweitert HTTP Secure die Funktionalität von HTTP um Sicherheitsaspekte. HTTPS fügt verschiedenen Teilen des Übertragungsprozesses eine Verschlüsselung hinzu. Das allgemeine Konzept von HTTPS bleibt dasselbe: Ein Client lädt die Dateien, aus denen die Webseite besteht, vom Webserver herunter. Der Prozess umfasst jedoch mehrere zusätzliche Ebenen, die die Sicherheit erhöhen.

Wechsel von HTTP zu HTTPS

Webserver-Administratoren verlassen sich bei ihren Websites in der Regel auf HTTPS. Die Vorteile überwiegen fast immer die Kosten, den zusätzlichen Konfigurationsaufwand und den Verwaltungsaufwand.

Die Fähigkeit von HTTPS, Vertraulichkeit, Datenintegrität und Authentizität zu gewährleisten, macht es für alle datenschutzorientierten Webtransaktionen unverzichtbar, zum Beispiel im Bankwesen, in der Fernverwaltung, im Gesundheitswesen und in vielen weiteren Bereichen. Selbst Netzwerkadministratoren, die kleine, statische Websites hosten, sollten in Erwägung ziehen, diese von HTTP auf HTTPS umzustellen, um zu gewährleisten, dass Besucher die richtigen Daten erhalten.

Wer HTTPS-Kommunikation durchsetzen möchte, sollte zunächst ein Webzertifikat von einer renommierten Zertifizierungsstelle installieren. Die Webserver-Software bietet Möglichkeiten zur Integration von HTTPS und Zertifikaten. Netzwerkadministratoren müssen möglicherweise auch ihre Firewall-Konfigurationen anpassen, da HTTP den TCP-Port 80 verwendet, während HTTPS auf den TCP-Port 443 angewiesen ist.