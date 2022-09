So verbessern Sie die Browser-Sicherheit auf Desktops

Sicherheit im Internet ist für alle Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und das wichtigste Bindeglied zwischen Endbenutzern und schädlichen Inhalten im Internet ist der Webbrowser.

Daher ist die Browsersicherheit von größter Wichtigkeit. Beliebte Browser – wie Chrome, Edge und Firefox – erfassen eine Vielzahl von Informationen über ihre Benutzer, was Fragen hinsichtlich der Privatsphäre aufwirft. Darüber hinaus speichern Browser Passwörter, Benutzernamen und andere Kontosicherheitsinformationen – in verschlüsselter Form – die ein wichtiges Ziel für Hacker sind.

Viele dieser Informationen werden in Cookies gespeichert, und die Lieblingsseiten eines Benutzers sind Teil eines gespeicherten Verlaufs, den die Browseranbieter verkaufen können.

Manche Unternehmen versuchen, diese Risiken zu minieren, indem sie die automatische Vervollständigung von Benutzernamen und Kennwörtern deaktivieren oder Cookies beim Schließen des Browsers automatisiert löschen. Das bedeutet, dass Benutzer sich jeden Tag erneut auf Webseiten anmelden müssen. Sicherheit und Datenschutz sollten mit der Benutzerfreundlichkeit in einem sinnvollen Verhältnis stehen.

Nicht alle Nutzer sind sich der Risiken ihres Verhaltens bewusst und werden die Sicherheitsmaßnahmen zu aufdringlich, finden sie Workarounds, die möglicherweise noch unsicherer sind, als die vorherige Umgebung.

Die drei eingangs genannten Browser bieten einige Funktionen für Sicherheit und Datenschutz. Es gibt jedoch keinen Weg, um einen vollständigen Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit vor allen Angriffsvektoren, Adware und anderen Problemen zu gewährleisten. Ein sicherer Browser ist für alle Mitarbeiter wichtig, unabhängig davon, ob sie Zugang zu finanziellen oder geheimen Informationen haben oder nicht. Sie müssen die richtige Mischung aus Richtlinien zur sicheren Nutzung finden und Technologien, die Sie im gesamten Unternehmen implementieren.

Auf dieser Grundlage bestimmen Sie, welcher Browser für Sie am besten funktioniert und welche Tools sie zur Ergänzung einsetzen sollten.

Einem Cisco-Berich t zufolge sind die vier häufigsten Sicherheitsbedrohungen in dieser Reihenfolge Kryptomining , Phishing, Trojaner und Ransomware, auf die 100 Millionen Bedrohungen pro Monat entfallen. Alle anderen Bedrohungen machen 10 Prozent der Gesamtzahl aus. Die Cisco-Studie berichtet auch, dass bei 86 Prozent der teilnehmenden Unternehmen mindestens ein Benutzer versucht hat, eine Phishing-Website aufzurufen, und bei 70 Prozent der Benutzer bösartige Browser-Anzeigen angeklickt wurden. Cisco schätzt außerdem, dass 90 Prozent der Datenschutzverletzungen auf Phishing zurückgehen. Sie sollten somit darauf achten, dass der Browser insbesondere Phishing verhindert.

Eine der größten Gefahren bei der Browsernutzung ist Phishing . Diese Art von Angriffen ist äußerst effektiv und bildet häufig das Einfallstor für weitreichendere Attacken, wie zum Beispiel Spionage und Ransomware . Kriminelle geben sich als eine bekannte Quelle aus und leiten Benutzer über eine E-Mail zu einer kompromittierten Website, auf der sie Kennwörter, persönliche Daten oder Finanzinformationen eingeben. Ein einziger unachtsamer Benutzer reicht, um Malware herunterzuladen, die in einem Spiel, einem Video oder anderen Daten versteckt ist, und schon greifen Hacker auf das Unternehmensnetzwerk zu.

Zu den empfohlenen Erweiterungen gehören Web of Trust, LastPass, NoScript und 1Password, aber es gibt noch viele andere brauchbare Optionen. IT-Teams müssen die Erweiterungen testen und ihre Wirksamkeit und Zuverlässigkeit überprüfen.

. Die Gefahr von JavaScript ist, dass es fast unmöglich ist, Hacker daran zu hindern, es zu lesen und Informationen daraus zu stehlen. JavaScript ist jedoch omnipräsent und die Voraussetzung für die Funktionsweise vieler Webseiten – inklusive wichtiger Office-Anwendungen. Sie können also JavaScript nicht grundsätzlich blockieren. Es erhöht aber die Sicherheit, wenn Sie selektiv bestimmte Arten von Skripten unterbinden.

Statt eines Browsers direkt auf dem Endgerät führen Sie diesen Browser in einer virtuellen Umgebung gehosteten Webbrowser aus. Schadsoftware kann nicht auf das eigentliche Endgerät und somit ins Netzwerk gelangen, sondern nur die virtuelle Umgebung kompromittieren.

Hierbei handelt es sich um Browserfunktionen, mit denen Sie gezielt Sicherheits- oder Datenschutzrisiken minimieren. Darüber hinaus können Sie das Speichern von Kennwörtern in den Browsern blockieren. Diese Maßnahmen sorgen für eine sicherere Umgebung; manche Ihrer Nutzer könnten sie aber lästig finden. Es gibt einen Mittelweg, bei dem Sie die Cookies und den Browser- Cache in regelmäßigen Abständen löschen und die automatische Vervollständigung einschränken.

. Sie sind wirksame Tools zur Abwehr von Phishing-Angriffen, da sie die Anzeige bösartiger Informationen verhindern. Sie können Inhaltsblocker in der Regel über eine Erweiterung hinzufügen, zum Beispiel uBlock Origin. Sie filtern Listen, Werbung und Tracking und führen eine Blockliste bösartiger URLs . Diese Listen tragen ebenfalls dazu bei, gefährliche Seiten herauszufiltern.

Antivirus-Software. Diese Tools ermöglichen das Entfernen von Adware und die Verwaltung von Passwörtern. Sie sind in der Regel effektiver als die nativen Browserfunktionen.

. Sie können Schwachstellen im Basis-Betriebssystem und in der Browsersicherheit mit einer aggressiven unternehmensweiten Patch-Management-Politik abmildern. Anbieter patchen Probleme mit Viren , Sicherheitslücken und Hintertüren in der Regel schnell. Trotzdem kann es schon zu spät sein und der Computer infiziert. Die rechtzeitige Anwendung von Patches ist eine Herausforderung, aber für sichere Desktops unerlässlich.

Pop-up-Blocker . Diese helfen zwar dabei, Werbung und andere unerwünschte Pop-Ups auszublenden, aber sie verhindern auch einige Pop-ups, die für das Funktionieren der Webseite notwendig sind. Hacker haben Wege gefunden, die meisten dieser Blocker zu umgehen, so dass diese Technologie die Benutzererfahrung verbessert, aber nicht so sehr die Sicherheit.

Die vielleicht wichtigste Präventivmaßnahme, die IT-Teams zum Minimieren von Browserangriffen ergreifen können, ist das Schulen der Endbenutzer. Egal wie sicher die Technik ist: menschliche Fehler sind immer der beste Weg für Angreifer, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Viele Unternehmen führen jedes Jahr Schulungen durch, in denen die Benutzer lernen, wie sie Phishing- und andere Angriffe über Browser erkennen. Diese Schulungen decken auch E-Mails und andere Social-Engineering -Vektoren ab. Auf diese Weise lassen sich bessere Ergebnisse erzielen als mit drakonischen Richtlinien zur Browsernutzung oder der Investition großer Mengen von Ressourcen in komplexe Sicherheitsplattformen.

Ein Vergleich der drei führenden Browser zeigt nur sehr geringe Unterschiede bei den Sicherheitsfunktionen. So bieten beispielsweise alle drei Browser eine Cookie-Verwaltung, das Speichern von Kennwörtern, das automatische Ausfüllen von Formularen, eine Verwaltung des Browserverlaufs und des Cache sowie eine benutzerdefinierte Seiten-Blockierung. Firefox hat beim Vermeiden von Tracking die Nase vorn.

Der Browsermarkt wird von einigen wenigen großen Anbietern beherrscht, wobei Google Chrome die Nase vorn hat. Mozilla Firefox und Microsoft Edge vervollständigen die Top drei der Desktop-Browser. Es gibt neue Browser, die in vielerlei Hinsicht sicherer sind, auch in Bezug auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und den Verkauf Ihrer Daten. Zu nennen wären hier beispielsweise Brave, Opera und Vivaldi.

Vergleich der Sicherheit und des Schutzes in verschiedenen Browsern

Wie mache ich Unternehmensbrowser sicherer?

Es ist schwierig, einen einzelnen besten Browser zu benennen – selbst unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes oder der Sicherheit – da es auf dem Browsermarkt nicht viele einzigartige Funktionen gibt. Es kommt also darauf an, womit die Benutzer gerne arbeiten und was Sie gerne verwalten. Stellen Sie sich vor, wie sich ein Wechsel von Chrome zu Firefox auf die Nutzer auswirken würde. Es würde eine neue Lernkurve, einen Produktivitätsrückgang und einen Anstieg der Support-Anrufe beim Helpdesk bedeuten.

Die Benutzer müssten herausfinden, wie sie mit der Migration von Lesezeichen, der Erinnerung an Passwörter, die im Browser gespeichert waren, und dem Verlust ihres Browserverlaufs umgehen sollen. Sie sollten eine solche Migration also nur durchführen, wenn Sie einen triftigen Grund haben.

Sie sollten beim Erarbeiten von Sicherheitsrichtlinien für Browser also Folgendes beachten: