Patch-Verfahren, auf die sich die gesamte IT einigen kann

Es ist allgemein bekannt, dass Betriebssysteme und Anwendungen mit Updates versehen würden müssen. Geht es um die Häufigkeit, in der Patches eingespielt werden sollen, gehen die Meinung auch innerhalb der IT-Abteilung gerne mal auseinander. So differieren die Ansichten häufig zwischen denjenigen, die für den IT-Betrieb verantwortlich sind und dem Security-Team. Und das liegt nicht daran, dass die einen Sicherheit möchten und die anderen nicht.

Unterschiedliche Meinungen sind in IT-Teams oft hilfreich, da sie eine Reihe von Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen. Sie können aber auch zu Schuldzuweisungen führen, die allen schaden. Wer den Update-Prozess durchführt und wie oft er durchgeführt wird, ist ein Arbeitsablauf, den alle gemeinsam festlegen und unterstützen müssen.

Wie sollte diesbezüglich idealerweise die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen der IT aussehen?

Partnerschaftliche Zusammenarbeit fördern

Es ist wichtig, einen Rahmen zu schaffen, der eine entsprechende Zusammenarbeit definiert. Führen Sie diesen Balanceakt Schritt für Schritt durch. Eine der wichtigsten Fragen, die es zu klären gilt, ist, wie der Patching-Prozess gehandhabt werden soll. Dies bestimmt einen großen Teil des Rahmens, da es das Zeitfenster festlegt, das für die Durchführung von Patches und die Wiederherstellung von Ausfällen erforderlich ist. Das ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Seien Sie sich über diesen Prozess und die Verantwortungshierarchie im Klaren - und dokumentieren Sie alle Entscheidungen -, denn das ist nicht selbstverständlich.

Beispielsweise könnten die Verantwortlichen für die Anwendung Ihnen nur Minuten für ein Zeitfenster für den Ausfall einräumen, anstatt einen realistischen Zeitrahmen, in dem Sie arbeiten können. Oder das Managementteam verlangt, dass jeder Patch separat installiert und dann getestet wird, bevor der nächste Patch in Angriff genommen wird, was dazu führen kann, dass Windows-Updates eher Tage als Stunden in Anspruch nehmen.

Für einen IT-Experten mit Erfahrung in diesem Bereich mag das lächerlich klingen, aber für viele andere hat der Aktualisierungsprozess für mobile Geräte wie Telefone und Tablets - nämlich Apps, die sich in Sekundenschnelle aktualisieren - eine verzerrte Sichtweise auf die Funktionsweise von Software geschaffen.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein IT-Team jeden einzelnen Patch-Hinweis erfassen muss, aber es sollte einen allgemeinen Rahmen sowohl für das Patchen als auch für alle zusätzlichen Schritte erstellen, die nach dem Patchen eines Servers durchzuführen sind. IT-Teams könnten zum Beispiel die Schritte zum Starten von Diensten oder Prozessen aufnehmen, um sicherzustellen, dass die Anwendung wieder online ist.