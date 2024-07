Patch-Management: Die Auswirkungen der Remote-Arbeit

Das Patchen kritischer digitaler Infrastrukturen war lange Zeit ein mühsamer Prozess. Früher mussten Patch-Implementierungsteams vor Ort sein, um eine Reihe von manuellen Prozessen durchzuführen, die viele Möglichkeiten für menschliche Fehler boten.

Glücklicherweise ermöglichen es die heutigen Patch-Management-Systeme den Systemadministratoren, die Wirksamkeit von Software- und Firmware-Updates über das Internet durchzuführen, zu überwachen und zu testen, und das oft auf völlig automatisiert.

Aber nicht alle Ansätze zur Remote-Patch-Verwaltung sind für jede Infrastrukturumgebung geeignet. Einige bieten wichtige Funktionen und Vorteile auf Kosten anderer, ebenso wichtiger Funktionen. Mit der Zunahme von Hybrid- und Remote-Arbeiten ist das Szenario nur noch komplexer geworden.

Im Folgenden werden die Auswirkungen von Remote-Belegschaft auf die Patch-Verwaltung, die Herausforderungen beim Remote-Patching, Best-Practice-Richtlinien und die beliebtesten Patch-Verwaltungsfunktionen erläutert. So können IT-Teams leichter bestimmen, welche Tools am ehesten für ihre Voraussetzungen geeignet sind.

Die Auswirkungen der Remote-Arbeit auf das Patch-Management

Die IT- Landschaft wird immer unübersichtlicher, was zum großen Teil auf den Trend zur Remote-Arbeit zurückzuführen ist. Unternehmensrichtlinien für die Arbeit von zu Hause aus haben dazu geführt, dass sich die Art und Weise, wie IT-Teams Aufgaben erledigen, erheblich verändert hat. Aus Sicht der Patch-Verwaltung müssen die Teams erhebliche Anstrengungen in die Planungs-, Test-, Ausführungs- und Rollback-Phasen ihrer Patch-Workflow-Prozesse investieren, um besser zu gewährleisten, dass Patches beim ersten Mal ordnungsgemäß implementiert werden und dass Remote-Validierungsprüfungen durchgeführt werden können, um sicherzustellen, dass es keine negativen Auswirkungen gibt.

Alle Änderungen an einer Patch-Management-Richtlinie, die auf Remote-Patching-Verfahren abzielen, müssen Remote-Kontrollen beinhalten und zusätzliche teamübergreifende Sichtbarkeits-, Koordinierungs- und Genehmigungsschritte vorsehen, um Rollen und Verantwortlichkeiten für Patches klar zu definieren. Die kontinuierliche Aktualisierung der Richtlinie trägt dazu bei, Prozesse zu rationalisieren, Sicherheitsrisiken zu verringern und Patches zu priorisieren.