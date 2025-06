Patch- und Schwachstellen-Management: Worauf es ankommt

Die Begriffe Patch-Management und Schwachstellenmanagement werden oft austauschbar verwendet, sie bezeichnen aber zwei verschiedene Prozesse. Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Patch- und Schwachstellenmanagement herausgearbeitet sowie warum beide für die Endpunktsicherheit unentbehrlich sind.

Eine erste Antwort auf die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Patch- und Schwachstellenmanagement liefert eine Gegenüberstellung der Definitionen der beiden Prozesse sowie deren Zwecke.

Patch-Management ist der Prozess des Findens, Testens und Bereitstellens von OS- oder Anwendungs-Patches zu Endpunkten. Diese Patches stellen sicher, dass Geräte die neuesten Versionen von Betriebssystemen und Anwendungen verwenden. Patches sorgen dafür, dass die Endpunkte sicher und auf dem neuesten Stand sind und ordnungsgemäß funktionieren. Bei Patches geht es allerdings nicht nur um die IT-Sicherheit, sondern auch um neue Features, Verbesserungen und die Beseitigung von Bugs.

Schwachstellenmanagement ist hingegen der Prozess der Identifizierung, Organisation und Behebung von Schwachstellen. Bleiben Schwachstellen unentdeckt und werden nicht behoben, so steigt das Risiko für Cyberangriffe. Im Gegensatz zum Patch-Management dient das Schwachstellenmanagement nur dem Zweck, Endpunkte vor eben jenen Schwachstellen und Cyberangriffen zu schützen.

Um die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen Patch- und Schwachstellenmanagement genauer herauszufinden, lohnt es sich, ihre Lebenszyklen miteinander zu vergleichen.

Der Lebenszyklus des Schwachstellenmanagements umfasst folgende Kernfunktionen: die Schwachstellen finden und erkennen, sie entsprechend analysieren und überwachen und sie dann beheben und überprüfen, dass die Sicherheitslücke wirklich behoben wurde.

Beim Patch-Management-Lebenszyklus ist die Vorgehensweise anders. Hier wird zuerst eine IT-Bestandsaufnahme erstellt und die Patches darauf basierend priorisiert. Als nächste Schritte werden Patch-Richtlinien geschaffen und die Patch-Systeme überwacht und getestet. Die IT-Abteilung stellt dann die Patches bereit und erstellt Patch-Berichte und Dokumentation.

Beim Patch-Management werden Patches kategorisiert und organisiert. So können IT-Teams ermitteln, welche Patches sofort eingesetzt werden müssen. Die Erfassung aller IT-Assets in einer stets aktualisierten Übersicht sowie auf das Unternehmen zugeschnittene Kategorisierung und Priorisierung sind sowohl für das Patch Management als auch für das Schwachstellenmanagement kritisch.

Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Patch-Management und Schwachstellenmanagement?

Drei Lebenszyklusschritte sind sowohl für das Patch-Management als auch für das Schwachstellenmanagement charakteristisch. Einer davon ist das Erstellen von Patching-Policies. Beim Patch-Management müssen Patch-Richtlinien erstellt werden. Diese Richtlinien bestimmen unter anderem, welche Geräte gepatcht werden sowie wann und wie oft sie gepatcht werden. Diesen Schritt gibt es nur innerhalb des Patch-Management und nicht innerhalb eines Schwachstellenmanagement-Lebenszyklus.

Anders verhält es sich mit der Analyse von Schwachstellen. Dieser Schritt ist für das Schwachstellenmanagement entscheidend, ist jedoch kein Teil des Patch-Management-Prozesses. Das Schwachstellenmanagement nutzt in der Regel sogenannte Schwachstellenscanner, um Scans der IT-Systeme durch. Diese Scans werden natürlich bei Weitem nicht mit derselben Häufigkeit gemacht.

Auch in der Implementierung von Lösungen unterscheiden sich die beiden Prozesse. Obwohl sich einige Schwachstellen nur durch die Einführung eines Patches beheben lassen, kann ein Schwachstellenmanagement-System auch andere Methoden einsetzen. Dabei gibt es eine Vielzahl an Schwachstellen jenseits der klassisch mit dem Patch Management verbundenen Updates von Betriebssystemen und Drittapplikationen, zum Beispiel Fehlkonfigurationen, Firmware Updates, Open Source Schwachstellen, unsichere Programmierpraktiken und so weiter. Außerdem konzentriert sich das Patch-Management ausschließlich auf das Bereitstellen von Patches oder Upgrades und sonst nichts.